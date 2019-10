Klagte über reichlich Personalprobleme: Hülsens Spielertrainer Sebastian Koltonowski. (Björn Hake)

Hülsen. Eine gute Halbzeit, das genügt meist im Fußball nicht. Das musste auch der SV Vorwärts Hülsen feststellen. In der Heimpartie der Bezirksliga hat die Truppe von Spielertrainer Sebastian Koltonowski eine 0:2 (0:0)-Pleite gegen die TuSG Ritterhude kassiert.

Bereits vor Anpfiff war die Ausgangslage für Hülsen keine gute. „Wir hatten nur zwölf Spieler und einen angeschlagenen dabei. Daher mussten wir sechsmal tauschen und Spieler haben auf Positionen gespielt, auf denen sie noch nie gespielt hatten“, berichtete Koltonowski. Die zusammengewürfelte Truppe machte ihre Sache aber über 45 Minuten gut. „Wir waren auf Augenhöhe.“ Das änderte sich jedoch in Hälfte zwei. Früh stellten die Gäste durch Tobias Böttcher auf 0:1 (47.). Hülsen verlor nun den Faden und konnte die Ausfälle – in Halbzeit eins mussten zudem Amer Özer und Gianluca Müller verletzt vom Platz – nicht mehr kompensieren. Zum Schluss kassierte der SVV dann das 0:2 per Elfmeter durch Patrick Brouwer (90.+3). „Tjare Müller war wohl frustriert, da der Ritterhuder zuvor fünf Spieler stehen ließ, ohne angegriffen zu werden. Da hat er ihn einfach von den Beinen geholt“, schilderte Koltonowski, der hofft, dass sich das Lazarett schnell wieder lichtet.