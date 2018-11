Hülsens Trainer Marc Jamieson durfte drei Punkte bejubeln. (Björn Hake)

Grasberg. Wichtiger Auswärtssieg für die Bezirksliga-Fußballer des SV Vorwärts Hülsen: Beim direkten Konkurrenten TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf setzten sich die Gäste mit 2:0 (0:0) durch und verschafften sich durch den fünften Saisonsieg im Kampf um den Klassenerhalt ein wenig Luft.

Von Beginn an zeigten die Gäste, dass sie unbedingt gewillt waren, die Heimreise mit drei Punkten im Gepäck anzutreten. Schon früh in der Partie bot sich Marcel Meyer die Chance zur Führung. Nach einem Rückpass in den Rücken der Abwehr scheiterte Meyer mit seinem Schussversuch am gut reagierenden TSG-Keeper. Anschließend vergaben Zekirja Paloshi und Sean-Ramires Al-Kaledi ebenfalls in aussichtsreichen Positionen ihre Möglichkeiten. „Wir haben uns zunächst nicht belohnen können. Zur zweiten Halbzeit haben wir mit der Hereinnahme von Dennis Neumann noch mehr Druck aufbauen können, sodass es eine Frage der Zeit war, bis wir treffen“, erklärte SVV-Co-Trainer Dave Otto.

Er sollte recht behalten. Nachdem der Ball von außen in den Strafraum gebracht worden war, landete das Spielgerät bei Finn-Luka Randzio, der Maß nahm und zum hochverdienten 1:0 traf (62.). Sean-Ramires Al-Kaledi war es schließlich, der den Treffer zum 2:0-Endstand erzielte, als er im direkten Duell mit dem gegnerischen Torhüter die Ruhe behielt und vollendete (76.).

Auf der Gegenseite wurde den Gastgebern kaum einmal eine Torchance gestattet, sodass erstmals in dieser Spielzeit die Null auf Hülsener Seite stand. „Ein ebenso verdienter wie ungefährdeter Sieg unserer Mannschaft“, freute sich Dave Otto.