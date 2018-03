War mächtig bedient nach dem Heimdebakel: Hülsens Coach Ziad Leilo. (Hake)

Hülsen. Schönreden ist im Fußball oftmals beliebt. Doch dem war nicht so für Ziad Leilo bei der 0:5 (0:3)-Pleite seines SV Vorwärts Hülsen gegen den SV Pennigbüttel. Der Trainer des Fußball-Bezirksligisten war maßlos bedient nach dem Debakel.

„Hätte ich die Möglichkeit gehabt, elfmal zu wechseln, hätte ich nach 17 Minuten elfmal gewechselt“, betonte ein angefressener SVV-Coach. Zu diesem Zeitpunkt lag sein Team bereits mit 0:3 hinten. Beim 0:1 in Minute sechs hätte Andre Meins seinen Kopf weggezogen und Keeper Bastian Rosilius beim anschließenden Kopfball von Pennigbüttels Lars van Bree nicht gut ausgesehen. Dem 0:2 durch Kontantinos Katsanos (13.) sei laut Leilo ein „Ei“ von Zekirja Paloshi vorausgegangen. Gegentor Nummer drei sei aufgrund eines „C-Jugend-Tricks“ zustande gekommen. Bei Freistoß Pennigbüttel hätte der Schütze kurz quer auf Stefan Hobbie gelegt, woraufhin sich die Hülsener Mauer aufgelöst und Keeper Rosilius Hobbies den nicht unhaltbaren Schuss hätte passieren lassen.

„Danach hätten wir auch zum Schiedsrichter gehen und Feierabend machen können“, haderte Leilo, der anfügte: „Wir müssen uns alle hinterfragen. Ich, ob ich die richtige Aufstellung gewählt habe, und die Spieler, ob sie die richtige Einstellung hatten.“

In Halbzeit zwei lief es zunächst besser, am Ende kassierten der SVV aber dennoch die Gegentreffer Nummer vier (78.) und fünf (83.). „Da versuchten wir zu reparieren, was nicht mehr zu reparieren war“, monierte Leilo, der seine Analyse mit den mahnenden Worten beendete: „Wer denkt, wir würden locker die Klasse halten, der denkt absolut falsch.“