Marvin Hüsing (links) soll künftig beim TSV Bassen Tore verhindern. (Tobias Dohr)

Der TSV Bassen darf den nächsten neuen Spieler in seinen Reihen begrüßen. Spartenleiter Adrian Liegmann teilte am Freitag mit, dass sich Marvin Hüsing dem Fußball-Bezirksligisten zur neuen Saison anschließt. Der gelernte Innenverteidiger lief zuletzt vier Spielzeiten für den SV Lilienthal-Falkenberg auf. Mit den Gelb-Blauen schaffte er den Sprung aus der Kreis- in die Bezirksliga, erlebte in der Saison 2018/2019 aber auch den Abstieg mit dem SVL.

„Wir stehen bereits seit drei Jahren mit Marvin in Kontakt. Jetzt hat es endlich mit dem Wechsel geklappt. Darüber freuen wir uns sehr“, sagte Liegmann. „Marvin passt absolut in unser Anforderungsprofil und wird sowohl menschlich als auch sportlich eine Bereicherung für unseren Bezirksliga-Kader sein.“

Marvin Hüsing hatte bereits in der Jugend im Landkreis Verden Fußball gespielt. Er lief für den TSV Fischerhude-Quelkhorn und den TV Oyten als Nachwuchsspieler auf. Höhepunkt seiner Zeit in der Jugend war allerdings die Saison als A-Junior, in der er mit dem VSK Osterholz-Scharmbeck in der Niedersachsenliga gespielt hat. Als einen Grund für seinen Wechsel nennt der 23-Jährige, dass er einen „Tapetenwechsel“ bräuchte. Zudem möchte er sich in Bassen einer neuen sportlichen Herausforderung stellen. Laut Adrian Liegmann möchte der Linksfuß mit seinem neuen Team oben mitspielen und sei davon überzeugt, dass die Mannschaft von Trainer Uwe Bischoff das Potenzial dafür habe.