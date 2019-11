Durch einen verdienten 9:5-Heimsieg über den TuS Huchting haben sich die Tischtennisspieler des TTC Hutbergen nun schon auf den zweiten Tabellenplatz der Bezirksoberliga vorgeschoben.

Dank des Erfolges des weiterhin ungeschlagenen Doppels Nico Heinken und Tobias Hesse glückte zum Start zumindest ein Punktgewinn. „Das war extrem wichtig. Huchting weist nicht umsonst die beste Doppelbilanz der Liga auf", erklärte Kapitän Frank Wulfes, der seinen Gegenüber Armin Schulze im ersten Einzel des Tages nach einem Satzrückstand noch ungefährdet bezwingen konnte. Relativ chancenlos verlor anschließend Nico Heinken gegen Huchtings Spitzenspieler Marcus Schwiering. Doch danach legte der TTC Hutbergen einen Lauf hin. Tobias Hesse konnte seine beeindruckende Siegesserie weiter ausbauen. Am Nebentisch lieferte auch Andreas Otto eine überzeugende Leistung ab. Im Schnelldurchgang entledigte sich Bendix Bonk seiner Aufgabe gegen Sven Helvogt.

Zum Abschluss der ersten Einzelrunde konnte auch Tobias Metzing, der für den verhinderten Niklas Kuhnt einsprang, sein Duell nach einem 1:2-Satzrückstand noch in einen Sieg verwandeln. Im Match der beiden Einser lieferten sich Frank Wulfes und Marcus Schwiering eine abwechslungsreiche Partie, in der Huchtings Schwiering das bessere Ende für sich hatte. Anschließend stoppte Nico Heinken seinen Negativlauf durch einen Viersatzerfolg. „Nach sechs Niederlagen in Folge hat es endlich mal wieder geklappt", freute sich Heinken. Nach einem weiteren Erfolg von Tobias Hesse und der Niederlage von Andreas Otto war es Bendix Bonk vorbehalten, das Punktspiel durch einen 3:1-Sieg abzuschließen.