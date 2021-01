Unter Corona-Auflagen sind in dieser Saison bereits Handballspiele ausgetragen worden. Der HVN will die Hoffnung noch nicht aufgeben, dass weitere folgen. (Björn Hake)

Lockerungen hinsichtlich der Corona-Pandemie sind nicht in Sicht. Der Shutdown wurde verlängert, der Amateursport ruht weiter. Während sich der Nordwestdeutsche Volleyball-Verband bereits Ende des zurückliegenden Jahres dazu entschlossen hat, einen Schlussstrich unter die Saison 2020/2021 zu ziehen (wir berichteten), will der Handball-Verband Niedersachsen (HVN) diesen Schritt noch nicht gehen. Der HVN hofft weiterhin auf den Re-Start. Wobei die Planungen nach dem zu erwartenden Entschluss der Politik laut HVN modifiziert werden sollen.

Die Mitglieder des HVN-Präsidiums sowie die Angehörigen der vom Präsidium eingesetzten Task-Force hoffen, den Spielbetrieb in Zuständigkeit des Verbandes zum Wochenende, 6. und 7. März, wiederaufnehmen zu können. Das ist laut HVN-Geschäftsführer Markus Ernst das Ergebnis einer Online-Zusammenkunft der Task-Force und anschließenden Gesprächen mit den Mitgliedern des Präsidiums am Dienstagnachmittag.

„Nach der Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder am Dienstag und der Verlängerung des Lockdown bis aktuell Ende Januar müssen wir nachjustieren“, erklärt der Geschäftsführer.

Bisher hatten das Präsidium, die Mitglieder des Spielausschusses und die Staffelleiter die Absicht verfolgt, den Spielbetrieb Anfang Februar einsetzen zu lassen. Dies basierte auf der Annahme einer Beendigung des Lockdown mit Ende der Weihnachtsferien am Sonntag, 10. Januar. Damit war beim HVN zudem die Hoffnung verbunden, ab dem 11. Januar wieder öffentliche Sportstätten nutzen zu dürfen. „Damit sich die Vereine über einen Zeitraum von mindestens drei Wochen auf den Re-Start vorbereiten können“, sagt Ernst. „Durch die Verlängerung des Lockdown verschieben sich auch unsere Planungen, die wir jetzt neu mit den Regionen und Vereinen diskutieren werden.“

Der HVN hat sich bereits darauf verständigt, wie das weitere Vorgehen aussehen soll: Demnach plant Jens Schoof, Vizepräsident Spieltechnik, eine erneute Online-Konferenz mit Vertretern der Ober- und Verbandsligen für Anfang Februar. Präsident Stefan Hüdepohl werde die Vorsitzenden der Gliederungen für Sonnabend, 30. Januar, nach dem im Dezember zu einem weiteren Treffen bitten, um Regelungen für die Landesligen und Landesklassen sowie den Jugendbereich zu besprechen, aber auch um die Regionen für eine landesweit einheitliche Vorgehensweise zu gewinnen.

Im November hatten sich die Vertreter der Ober- und Verbandsligen für eine Fortführung der Saison in der Form einer Einfachspielrunde ausgesprochen – unter Berücksichtigung der Ergebnisse der ersten Saisonspiele im Herbst vergangenen Jahres. Markus Ernst: „Das Vorhaben ist auf jeden Fall noch umsetzbar, auch bei einem Spielbeginn nach Anfang März. Wichtig ist, dass Niedersachsens Handballer möglichst schnell wieder die Bälle in die Hände nehmen.“

Allerdings will der HVN einen Saisonabbruch nicht vollends ausschließen. Im Spielausschuss reifen bereits Überlegungen zur Organisation eines Alternativ-Programmes, sofern die Entwicklung der Pandemie den Verband zum Abbruch zwingen sollte. So denkt die Task-Force über eine kurzfristige Wiederbelebung der HVN-Pokal-Wettbewerbe oder Spiele auf freiwilliger Basis nach. „Wir müssen nach vorne gucken. Der Handball in Niedersachsen braucht eine Bühne, die er auch verdient“, sagt Stefan Hüdepohl.

Tobias Naumann, Trainer der SG Achim/Baden, ist hinsichtlich einer Saisonfortsetzung skeptisch. (Björn Hake)

Tobias Naumann, Coach der SG Achim/Baden, sieht die Planungen des HVN hinsichtlich einer Fortsetzung des Ligabetriebs skeptisch. „Ich glaube nicht, dass wir mit Ablauf des Lockdown in den Trainings- und Spielbetrieb gehen können. Die Planungen bleiben optimistisch und sind zu euphorisch“, sagt der Trainer des Handball-Oberligisten, der vor allem die Vorbereitungszeit von mindestens drei Wochen kritisch sieht. „Ich sehe da erhebliches Verletzungspotenzial. Die Bewegungen in der Halle sind nicht mit denen draußen oder zu Hause zu vergleichen. Der Bewegungsapparat muss nach so langer Zeit erst wieder aufgebaut werden“, meint Naumann. Der SG-Coach will die für Anfang Februar geplante Online-Konferenz zwischen Verband und Vereinen abwarten. „Eine Fortsetzung des Spielbetriebs sehe ich derzeit aber nicht“, sagt Naumann. Die SG Achim/Baden hatte bis zur coronabedingten Unterbrechung zwei Spiele absolviert. Sowohl in der Auswärtspartie beim Elsflether TB (23:24) als auch im Heimspiel gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen (26:28) ging die Naumann-Sieben als Verlierer vom Feld.

Kai Flathmann, Trainer der Oberliga-Frauen des TV Oyten II, würde eine Rückkehr in den Spielbetrieb Anfang März begrüßen. „Wenn es dazu kommen sollte, wäre es schön. Es herrscht mittlerweile ein gewisser Lagerkoller. Wichtig ist aber, dass die Infektionszahlen runtergehen“, betont er. Anders als Tobias Naumann wäre der Coach der „Vampires“-Reserve mit der kurzen Vorbereitungszeit einverstanden. „Drei bis vier Wochen müssen es aber definitiv sein. Der Körperkontakt muss im Training wieder möglich sein. Das ist was anderes als Krafttraining zu Hause“, stellt Flathmann klar. Ob die Saison überhaupt zu Ende gespielt werden kann, vermag der Coach nicht zu sagen, auch wenn er betont: „Die Hoffnung stirbt zuletzt, dass es weitergehen kann. Vielleicht haben wir ja Glück.“ Flathmann, der zur neuen Saison die Nachfolge von Jens Dove angetreten hatte, und die zweite Mannschaft der „Vampires“ verbuchten bislang einen Sieg und eine Niederlage.

Innerhalb des TV Oyten gibt es jedoch durchaus verschiedene Meinungen. So kann sich Lars Müller-Dormann beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Ligabetrieb in dieser Saison noch einmal anlaufen kann. „Für mich ergäbe eine Fortsetzung keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass es klappt“, ist der Coach der Oytener Verbandsliga-Männer ziemlich skeptisch. Zudem hält er eine dreiwöchige Vorbereitung für zu kurz. „Sollte es klappen, hätten die Spieler zweieinhalb Monate keinen Ball in der Hand gehabt. Im Prinzip müssten die Mannschaften nach so einer langen Unterbrechung eine komplette Vorbereitung absolvieren“, findet Müller-Dormann. „Natürlich würden wir alle gerne wieder spielen. Allerdings bliebe dann auch die Frage, ob es sich um einen fairen Wettbewerb handeln würde.“ So müsse man wegen der Pandemie auch stets mit Spielverlegungen rechnen. Der Coach könne nachvollziehen, dass der HVN zurzeit auf eine Fortsetzung hofft, „aber vielleicht sollte der Verband den Tatsachen dann doch ins Auge sehen, dass eine Saison mit einer sportlichen Wertung wohl nicht möglich ist.“ Sollte die Lage im Frühjahr Handball doch wieder zulassen, könne er sich kleinere Wettbewerbe in Turnierform hingegen vorstellen. „Auf lokaler Ebene wären Turniere sicher eine schöne Sache“, findet Lars Müller-Dormann.

Daverdens Coach Ingo Ehlers kann sich eine "Spaßrunde" zur Überbrückung durchaus vorstellen. (Björn Hake)

Freundschaftsspiele oder eine „Spaßrunde“ – mit solchen Partien zur Überbrückung bis zur Saison 2021/2022 könne sich Ingo Ehlers, Coach des Verbandsligisten TSV Daverden, ebenfalls anfreunden. Was die aktuelle Spielzeit betrifft, erwartet er hingegen einen Abbruch. „Natürlich vermisse auch ich den Wettkampf. Mit stellt sich aber die Frage, warum man die Saison noch durchprügeln sollte und welchen Wert eine verkürzte Spielzeit überhaupt hätte. In meinem Kopf habe ich die Saison bereist abgehakt“, kann Ehlers dem Zögern des HVN nicht gerade sehr viel abgewinnen.