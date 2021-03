2014 wurde das Pokalfinale zwischen der SG Achim/Baden und dem VfL Fredenbeck in der Gymnasiumhalle vor vollen Rängen ausgetragen. (Focke Strangmann)

Mehr oder weniger ist er das ungeliebte Kind gewesen – der Pokalwettbewerb der Handball-Verbände Niedersachsen und Bremen. Manche Mannschaften haben gerne an ihm teilgenommen, ein anderer Teil sah ihn eher als lästig an. Vor allem wurde er aber für die große Masse als Teil der Saisonvorbereitung angesehen, also als Test für den Ernstfall. Doch in Zukunft wird kein Sieger des Verbandspokals mehr ermittelt. Der Handball-Verband Niedersachsen (HVN) streicht den Wettbewerb. Das bestätigte HVN-Präsident Stefan Hüdepohl auf Nachfrage unserer Zeitung. „Wir haben uns im Erweiterten Präsidium entschlossen, den Wettbewerb erst einmal einzustampfen“, sagte Hüdepohl. Und dies solle nicht nur für die kommende Saison gelten: „In den nächsten Jahren gehen wir davon aus, keinen Pokal mehr auszuspielen.“ Entschieden worden sei die Streichung am vergangenen Sonnabend während einer virtuellen Sitzung des Erweiterten Präsidiums.

Großen Streit habe es während der Tagung nicht gegeben, schilderte Hüdepohl. Schließlich war auch den HVN-Funktionären nicht entgangen, dass das Interesse am Verbandspokal bei den Mannschaften zunehmend schwand. „Leider haben wir die Erfahrung gemacht, dass zuletzt nur wenige Teams teilnehmen wollten“, sagte Hüdepohl. Weil viele Trainer und Teams den sportlichen Wert am Pokal nicht mehr gesehen hatten, reagierte der HVN in den vergangenen Jahren bereits: Es wurden am Modus Stellschrauben gedreht und zuletzt sogar die Teilnahmepflicht aufgehoben. Vor allem dies hat gezeigt, wie gering das Interesse am Pokal war. So trudelten aus dem Landkreis Verden vor der Saison 2019/2020 lediglich drei Anmeldungen beim HVN ein: Bei den Männern schickte der TSV Daverden seine erste und zweite Mannschaft ins Rennen. Bei den Frauen war es der TV Oyten, der sich für eine Teilnahme entschlossen hatte.

Laut Stefan Hüdepohl hat der Pokal in der jüngeren Vergangenheit keinen großen Anreiz mehr gehabt. Das gilt vor allem für die Männer. Hatte sich der Pokalsieger früher automatisch für die erste Runde des DHB-Pokals qualifiziert, war dies zuletzt nicht mehr der Fall. Um am Wettbewerb des DHB teilnehmen zu dürfen, musste noch der Weg über den sogenannten DHB-Amateurpokal gegangen werden. Dieser Wettbewerb habe für die Vereine eine zusätzliche finanzielle Belastung dargestellt, meinte Hüdepohl.

Eine kleine Hintertür scheint sich der HVN dann aber doch offen zu halten. Sollte in Zukunft seitens der Vereine der Wunsch aufkommen, doch wieder einen Verbandspokalsieger auszuspielen, könne der Entschluss revidiert werden. Allerdings ist damit kaum zu rechnen – aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre.