Wie in der abgebrochenen Saison wird die SG Achim/Baden auch in der nächsten Spielzeit in der Oberliga antreten. (Björn Hake)

Die Corona-Pandemie hatte dafür gesorgt, dass es kein Saisonfinale 2019/2020 in den Handball-Ligen gab. Zudem sorgt sie auch indirekt dafür, dass die nächste Saison eine längere wird. Immerhin wurde die Saison 19/20 aufgrund der Pandemie abgebrochen und getroffene Entscheidung besagte, dass es keine Absteiger in sämtlichen Ligen geben soll. Nun hat der Spielausschuss des Handball-Verbandes Niedersachsen die Aufstellungen, welche Frauen- und Männer-Mannschaften sich für welche Spielklasse in der Spielzeit 2020/2021 qualifiziert haben, veröffentlicht. „Wie wir die Ligen einteilen, entscheiden wir, wenn wir die Info haben, wann wir wieder zum regulären Spielbetrieb in die Hallen dürfen“, sagt Jens Schoof, Vizepräsident Spieltechnik des Handball-Verbandes. „Erst dann können werden wir den Rahmenterminplan veröffentlichen und die Wunschrasterzahlen der Vereine abfragen.“

Durch den vorzeigen Abbruch der Spielzeit 2019/2020 und die Entscheidung des Präsidiums, keine Absteiger zu benennen, steigt die Zahl der Mannschaften in den einzelnen Spielklassen: In den Oberligen und Verbandsligen der Männer in der Gesamtheit von jeweils 28 auf 29 Mannschaften, in den Landesligen von 70 auf 77. Für die Oberligen der Frauen sind 31 Mannschaften gemeldet, bisher waren es 28. In den Landesligen starten in der nächsten Spielzeit 64 Teams, zuletzt waren es 60.

Weitere Informationen

Oberligen Männer

TSV Burgdorf 3, Lehrter SV, Sportfreunde Söhre, TV 1887 Stadtoldendorf, MTV Großenheidorn, MTV Vorsfelde, TV Jahn Duderstadt, HSG Nienburg, HSG Schaumburg-Nord, VfL Hameln, HF Helmstedt-Büddenstedt, HSG Plesse-Hardenberg, Handballverein Barsinghausen, HSG Schwanewede/Nk., SV Beckdorf, VfL Fredenbeck, TuS Rotenburg, SG Achim/Baden, TSG Hatten-Sandkrug, HSG Delmenhorst, TV Bissendorf-Holte, Elsflether TB, SG VTB/Altjührden, HSG Hunte-Aue Löwen, HC Bremen, VfB Fallersleben, SG Börde Handball, TuS Haren, TvdH Oldenburg

Verbandsligen Männer

TSG Emmerthal, MTV Braunschweig 2, SV Alfeld, Eintracht Hildesheim 2, SV Altencelle, TG Münden, HSG Nienburg 2, HG Rosdorf-Grone, HSG Rhumetal, HSG Oha, HSV Warberg/Lelm, MTV Groß Lafferde, MTV Eyendorf, TSV Bremervörde, VfL Fredenbeck 2, VfL Horneburg, TSV Daverden, SG Neuenhaus/Uelsen, TV Neerstedt, Wilhelmshavener HV 2, OHV Aurich 2, HSG Hunte-Aue Löwen 2, HSG Heidmark, ATSV Habenhausen 2, TSV Anderten 2, HG ELM, TuS Bergen, TV Oyten, Eickener SpVg

Landesligen Männer

Hannoverscher SC v. 1893, TSV Friesen Hänigsen, Lehrter SV 2, MTV Braunschweig 3, TV E. Sehnde, TuS Vinnhorst, TuS Grün-Weiß Himmelsthür, Sportfreunde Söhre 2, MTV Großenheidorn 2, MTV Müden/Örtze, VfL Westercelle, HBV 91 Celle, TV Langen, TV Schiffdorf, TuS Jahn Hollenstedt, SG Südkreis Clenze, BTSV Eintracht Braunschweig , TV Uelzen, MTV Embsen, MTV Geismar, HSG Schwanewede/Nk., MTV Soltau, TSV Wietzendorf, SV Beckdorf 2, VfL Fredenbeck 3, SG Achim/Baden 2, HSG Verden-Aller, VfL Rastede, TuRa Marienhafe, HSG Nordhorn e.V. 2, FC Schüttorf 09, HSG Delmenhorst 2, TvdH Oldenburg 2, TV Bissendorf-Holte 2, TV 01 Bohmte, TuS Bramsche, TV Georgsmarienhütte, TV Dinklage, Wilhelmshavener SSV, SG Spanbeck/Billingshausen, SG Zweidorf/Bortfeld, HSG Grüppenbühren/Bookh., HSG Fuhlen-Hessisch Oldendorf, HSG Schaumburg-Nord 2, VfL Hameln 2, HSG Bützfleth/Drochtersen, HSG Osnabrück, MTV Dannenberg, HSG Plesse-Hardenberg 2, HG Jever/Schortens, HSG Herrenhausen / Stöcken, Northeimer HC 2, HSG Schoningen/Uslar/Wiensen, HSG Stuhr, HSG Bad Harzburg/Vienenburg, SG VfL Wittingen/Stöcken, HSG Nord Edemissen, HSG Seevetal/Ashausen, MTV Groß Lafferde 2, VfL Lehre, SVGO Bremen, SG Arbergen-Mahndorf, TS Woltmershausen, TSV Anderten 3, TuS Altwarmbüchen, HSG Exten-Rinteln, HSG Deister Süntel, MTV Eintracht Hornburg, HSG Oha 2, Handballverein Lüneburg, SG Luhdorf/Scharmbeck, TS Hoykenkamp, Elsflether TB 2, SG Teuto Handball, HSG Grönegau-Melle, TSV Altenwalde, TuS Zeven

Oberligen Frauen

MTV Rohrsen, Eintracht Hildesheim, SV Altencelle, VfL Wolfsburg, HSG Schaumburg-Nord, HSG Osnabrück, HG Rosdorf-Grone, HSG Heidmark, HSG Plesse-Hardenberg, Handballverein Lüneburg, Northeimer HC, TV Hannover-Badenstedt 2, MTV Vater Jahn Peine, TuS Jahn Hollenstedt, MTV Tostedt, VfL Horneburg, TV Oyten 2, SG SV Friedrichsf./TuS Petersf., TV Neerstedt, TV Dinklage, Wilhelmshavener HV, HSG Hude/Falkenburg, VfL Stade, SV Werder Bremen 2, SG Findorff, SG Neuenhaus/Uelsen, MTV Geismar, Grün-Weiß Mühlen, SC Germania List, HSG Nienburg, HSG Bützfleth/Drochtersen

Landesligen Frauen

MTV Rohrsen 2, TuS Altwarmbüchen, TuS Empelde, Hannoverscher SC v. 1893 2, MTV Braunschweig, DJK BW Hildesheim, Sportfreunde Söhre, MTV Auhagen e. V., MTV Großenheidorn, MTV Vorsfelde, SV Altencelle 2, TuS Bergen, SV Garßen-Celle, TuS Oldau Ovelgönne, TSV Altenwalde, SC Dransfeld, MTV Eyendorf, TuS Jahn Hollenstedt 2, SG Südkreis Clenze, BTSV Eintracht Braunschweig, MTV Embsen, TSV Wietzendorf, TSV Bremervörde, TSV Intschede, SpVgg Brandlecht-Hestrup, ASC GW Itterbeck, SV Vorwärts Nordhorn, FC Schüttorf 09, HSG Delmenhorst, TV Cloppenburg, SV Höltinghausen, SFN Vechta 2, Elsflether TB, SG Zweidorf/Bortfeld, HSG Lachte-Lutter, HSG Hannover-West, HSG Liebenburg-Salzgitter, HSG Rhumetal, Northeimer HC 2, Handballverein Barsinghausen, SG Börde Handball, SV Schedetal Volkmarshausen, HSG Nord Edemissen, HSG Seevetal/Ashausen, HSG Hunte-Aue Löwen, TuS Komet Arsten, ATSV Habenhausen, SV Werder Bremen 3, LTS Bremerhaven, VfL Oldenburg, HSG Göttingen, HG Winsen/Luhe, SG VfL Wittingen/Stöcken, MTV Geismar 2, HSG Nienburg 2, SV Arminia Hannover, Mellendorfer TV, TuS Vinnhorst, HSG Grüppenbühren/Bookh., SG SV Friedrichsf./TuS Petersf. 2, SV SW Osterfeine, TSG 07 Burg Gretesch, HC Bremen, TSV Morsum WK

*fett markiert = kreisverdener Mannschaften