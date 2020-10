Der HVN hat entschieden, wie mit der Handballsaison weiter verfahren werden soll. (Björn Hake)

Mit Spannung haben die Handballer in Niedersachsen und Bremen auf das Ergebnis der Gesprächsrunde des Präsidiums des Handball-Verbandes Niedersachsen (HVN) gewartet. Das Gremium setzte sich am Mittwoch zusammen, um zu beraten, wie mit der Handballsaison aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen verfahren werden soll. Das HVN-Präsidium kam zu einer Lösung, um den Spielbetrieb in den Ober-, Verbands- und Landesligen zu gestalten.

Der HVN teilte am Mittwochabend mit, dass sich das Präsidium im Wesentlichen mit seinen Maßnahmen – die mit sofortiger Wirkung gelten – an den von den Gesundheitsämtern der niedersächsischen Landkreise, der kreisfreien Städte sowie der Region Hannover und der Stadt Bremen ermittelten Inzidenzwerten orientiere. In Bereichen, die eine Inzidenz von mehr als 35 Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche melden, lässt der HVN Spielverlegungen zu – sofern einer der beteiligten Vereine dies beantragt. „So lange, bis der Wert wieder unterschritten wird“, wird HVN-Präsident Stefan Hüdepohl auf der Homepage des Verbandes zitiert. Verlegungskosten sollen zudem entfallen. Details über die Abläufe befänden sich noch in der Beratung.

Den Mitgliedern des Präsidiums sei bewusst, dass die Entscheidung vom Mittwochabend nicht in Stein gemeißelt sein kann. Hüdepohl: „Wir werden unsere Maßnahmen immer wieder neu der Entwicklung der Pandemie anpassen müssen. Uns war wichtig, allen Beteiligten ein Höchstmaß an Planungssicherheit zukommen zu lassen, soweit das aktuell überhaupt möglich ist.“

Der Beschluss im Wortlaut:

1. Im Falle einer Inzidenz ab 35 Corona-Neufällen pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen (gem. der Veröffentlichung auf der Homepage des Landes Niedersachsen (Inzidenzampel) beziehungsweise der Veröffentlichung der Freien Hansestadt Bremen auf der Homepage „www.gesundheit.bremen.de“) ist die Teilnahme der Vereine am Spiel freiwillig.

2. Der verzichtende Verein soll bis spätestens 72 Stunden vor Spielbeginn über den Teilnahmeverzicht informieren. Per Mail ist die Spielleitende Stelle, die das Spiel absetzt, zu informieren. Der Spielwart des gegnerischen Vereines und der Mannschaftsverantwortliche der gegnerischen Mannschaft sollen gleichzeitig per Mail informiert werden.

3. Die Absetzung erfolgt kostenfrei.

4. In Kenntnis der eigenständigen Entscheidungsbefugnis der Regionen empfiehlt das Präsidium seinen Gliederungen, diese Regelungen zu übernehmen.