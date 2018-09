Spricht davon, dass er sich unter den ganzen Fußballverrückten beim TSV Etelsen sehr wohlfühlt: Kevin Bähr, der im Sommer aus Lilienthal kam. (Björn Hake)

Herr Bähr, ausgerechnet im Derby beim TSV Ottersberg, einem der Mitkonkurrenten um die Meisterschaft, setzte es mit dem 1:4 für Sie und den TSV Etelsen die erste Saisonniederlage. Ist diese Pleite schon verarbeitet?

Kevin Bähr: Schwer, denn so etwas sitzt nochmals tiefer. Das liegt auch daran, dass es auch anders hätte laufen können. Wir haben zwar spielerisch keine gute Leistung gezeigt, aber wir hätten mit 1:0, 2:0 in die Pause gehen können. Doch wir treffen nicht, und deren Keeper (Felix-Rolf Mindermann, Anm. d. Red.) hält exzellent. Direkt nach der Halbzeit bekommen wir dann eine solche Kirsche und kassieren in zwölf Minuten gleich drei Gegentore. Zwar kamen wir nach der Verletzung wieder zurück und hätten es nochmals spannend machen können, aber mit dem vierten Gegentor haben sie uns endgültig den Zahn gezogen.

Wir haben nur mit langen Bällen operiert und sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Die zweiten Bälle holten sich immer die Ottersberger. Anfang der zweiten Hälfte haben sie uns dann mit unseren eigenen Waffen geschlagen. Die Tore sind ja nach langen Bällen gefallen. Sie hatten einfach die bessere Spielanlage. Sie waren galliger und präsenter. Man hatte das Gefühl, sie wollten den Sieg einfach mehr als wir.

Wir sind nicht richtig angelaufen und haben nicht konsequent nachgeschoben. Dadurch wurden die Abstände zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen einfach zu groß. Wir haben es zu oft mit langen Bällen versucht. Was ich komisch fand: Erst nach dem 0:3 haben wir angefangen, Fußball zu spielen. Dann haben wir endlich den Ball laufen lassen.

Ich glaube, dass im Team keiner so denkt. Ein Selbstläufer wird das keinesfalls, wir haben auch nicht nur zwei Gegner. Wir haben schon vorher gegen Heeslingen und Ippensen gemerkt, wie schwierig es wird. Es gibt in dieser Liga Gegner, die verlieren an dem einen Spieltag 0:7, gewinnen am nächsten aber gegen den Meisterschaftsfavoriten. Es ist viel von der Tagesform abhängig. Ich kenne das von Lilienthal. Letzte Saison waren wir auch einer der Favoriten. Die Gegner sind alle geil darauf, dir ein Bein zu stellen. Wenn man dann selbst keinen guten Tag erwischt, kann das schnell Probleme geben.

Ich mache das vom Spielverlauf abhängig. Gegen Ippensen war das ein Spiel, bei dem ich sage: Es war okay, dass wir einen Punkt mitgenommen haben. Gegen Heeslingen war es extrem bitter, da wir überlegen waren und erst am Ende den Ausgleich kassierten. Das Spiel in Ottersberg tut richtig weh, da es ein Derby und Flutlichtspiel war.

Natürlich. Wir müssen auch aufpassen, wenn man sieht, wie Hambergen marschiert. Aber wir haben gerade mal acht Spieltage hinter uns. Hambergen und Ottersberg werden auch noch ihre Fehler machen.

Ja, das war auch nicht sonderlich schwierig. Es sind alle offenherzig und fußballverrückt. Ich wurde sehr gut aufgenommen, auch wenn alle dachten, ich sei jünger. Es kam: „Was, du bist 28?“ (lacht). Ich verstehe mich mit jedem. Das macht uns aus, wir sind ein Kader. Zudem ist die Leistungsdichte sehr groß. Ich hatte auch andere Angebote wie von Rotenburg oder Ritterhude. Bei beiden war ich auch, habe mir Spiele angeschaut und teils mittrainiert. In Etelsen haben mir das Familiäre, die vielen Zuschauer und die Stimmung auf dem Platz gefallen.

Es wäre schön, mit Etelsen aufzusteigen. Das ist das Ziel. Aber ich bin nicht die Person, die sofort weg wäre, wenn es nicht klappen sollte. Nur, wenn alles zusammenbrechen würde. Ich bin kein Wandervogel.

Gerade nach dem Spiel in Ottersberg war er sehr reflektiert. Ich will nicht sagen, in Lilienthal hätte er uns zusammengestaucht, aber das war schon eine sehr reife Entscheidung zu sagen: Wir lassen jetzt erst mal die Emotionen sacken und sprechen die Tage über alles. Das war beeindruckend, die perfekte Entscheidung. Ansonsten ist er aber der gleiche Typ. Er hält sehr gute Ansprachen und vergisst dabei nicht den Humor.

Zur Person

Kevin Bähr (28)

wechselte vor der laufenden Saison der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 vom SV Lilienthal-Falkenberg zum Klassenkonkurrenten TSV Etelsen. Bisher kann er auf sechs Spiele und 484 Spielminuten im Trikot der Schlossparkkicker verweisen.