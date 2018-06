David Airich (blaues Trikot) hat in der abgelaufenen Saison immer wieder seinen Torinstinkt unter Beweis gestellt. (Björn Hake)

Fabrizio Muzzicato: Die Jungs vom Bremer SV wollten nicht mehr in der Bremen-Liga spielen, weil sie fünf Jahre alles rasiert hatten. Normal, dass sie etwas skeptisch waren, weil wir nur zwölf Punkte hatten. Aber als wir die ganzen Puzzleteile zusammen hatten, dann hat man auch bei den anderen gemerkt, wie sie immer mehr Bock bekamen, mal so ein Ziel wie den Klassenerhalt zu erreichen. Das Sportliche war und ist ein Aspekt. Das glaube ich auch, wenn ein Sebastian Kurkiewicz nach dem Spiel zu mir sagt: Ich musste noch nie so viel laufen. Oder ein Frithjof Rathjen sagt, er habe noch nie so viel zu tun gehabt. Das war halt beim BSV anders, da stehst du als Abwehrspieler 70 Minuten an der Mittellinie und guckst zu, wie die sich da vorne den Ball hin- und herspielen. Nun ist der Kopf viel mehr belastet, das ist ja eigentlich Sport. Diese Herausforderung hatten die Jungs in den letzten Jahren nicht.

Andre Schmitz: Wir halten die Mannschaft im Gröbsten zusammen. Klar, der ein oder andere geht, aber das ist ja ganz normal. Die große Fluktuation gibt es nicht. Ich kann mich an kein Jahr in Uphusen erinnern, in dem wir mal zu diesem Zeitpunkt 19 Zusagen hatten (Hinzukamen seit dem Interview die Zugänge Daniel Throl und Justin Gericke, Anm. d. Red.), sonst waren es immer nur acht bis zehn. Da haben sich die Leute drüber lustig gemacht, dass ich mit 35 Leuten den Trainingsauftakt hatte. Aber ich hatte gar keine andere Möglichkeit. Ich konnte glücklich sein, wenn von den 15 Neuen, die beim Training auf der Matte standen, zwei, drei bleiben wollten und auch Fußball spielen konnten. Wir versuchen den Jungs auch alles abzunehmen, gerade Florian Warmer mit Klamotten et cetera. Jetzt haben sie den Verein so gut kennengelernt, dass sie von sich aus sagen: Können wir die Kabine nicht so und so gestalten, wir können eine Waschmaschine organisieren und, und, und. Solche Ideen kommen von den Spielern, um die wir im Winter noch so gekämpft haben. So sehr identifizieren sie sich mit der Sache schon.

Andre Schmitz: Wir müssen jetzt schon Spielern absagen, die bei uns Fußball spielen wollen, weil sie sehen, was sich da entwickelt hat. Spieler haben sich immer mal wieder angeboten, entweder von sich aus oder von Beratern – die halte ich für überflüssig in der Liga, ist aber ein Generationsproblem. Nun haben wir eine gute Mischung und große Möglichkeiten in Uphusen. Unter anderem mit den Bremern, die ich jetzt Uphuser nenne, haben wir die erfahrene Genration auf der linken Seite. Davon haben wir zwölf. Wir wollen mit einem 23 Mann-Kader in die Saison gehen – 20 Feldspieler, drei Torhüter. Und dann haben wir die junge Generation auf der rechten Seite, die wir jetzt heranführen wollen. Ich sehe das übrigens anders als Fabrizio selbst, wir haben seine Fähigkeiten erkannt. Fabrizio hat die Erfahrung mit den jungen Leuten vor drei Jahren gesammelt, die nun alle im Herrenbereich sind, somit hat er auch ein gutes Netzwerk. Hinzu kommt, dass er eine Mannschaft wie den BSV, der Jahr für Jahr Erster war, immer wieder optimierte. Er hat die Geduld gehabt, die Mannschaft soweit zu bringen, dass sie geduldigen Fußball spielt. Auch das ist nicht einfach. Wir wünschen uns jetzt eine Kontinuität auf dem Trainerposten. Ein Coach, der in Ruhe arbeiten kann, der den Rücken frei hat, der sich auch entwickeln soll. Wir haben jetzt ein, zwei Jahre Zeit, die junge Garde heranzuführen. Wenn die dann etabliert ist, dann müssen wir wieder neue Leute heranführen. Das muss das Ziel sein.

Fabrizio Muzzicato: Auch die Spieler haben einen anderen Anspruch. Ich habe viele intelligente Spieler, jeder weiß, dass wir uns steigern können. Die Basis ist, nicht so leicht Bälle zu verlieren. Wir hatten Spiele, in denen ich einfach überrascht war über viele leichte Fehler. Aber die Jungs hatten auch immer eine Grundnervosität. Wenn du immer mit dem Rücken an der Wand stehst, das macht schon etwas mit dir. Ich habe manche Sachen dann auch einfach akzeptiert, weil der Druck ein besonderer war. Aber ich habe auch eine hohe Meinung von den Spielern und akzeptiere nicht, wenn man so viele leichte Fehler macht. Egal was du dir wünschst, Positionsspiel und so weiter, wenn du fünfmal leichtfertig den Ball verlierst, kannst du reden was du möchtest. Aber wenn diese Spieler mit mehr Ruhe in die Partien gehen können, spielen sie auch besser Fußball. Der Rest kommt dann von ganz alleine. Ich habe nicht im Vorfeld gesagt, wir machen das jetzt so und so. Das war dann blindes Verständnis. So wie ein Max Falldorf, der reinkommt und von Natur aus so einen Instinkt hat, mit dem er vieles richtig macht. Wir haben eine sehr hohe Qualität. Wir werden auch variabel bleiben müssen. Die Basis ist aber die Defensive. Da müssen wir stabil sein. Denn die Liga ist immer gefährlich, gerade das haben wir auch gegen Wunstorf gemerkt, so wie auch oftmals mein Bruder Benedetto. Man war besser, aber man hat verloren.

Andre Schmitz: Das habe ich jeden Montag gelesen. Ich habe mich darüber schon aufgeregt.

Fabrizio Muzzicato: Die Entwicklung von Spielern, von der Mannschaft, das ist alles wichtig. Aber über allem stehen eben Punkte. Ich weiß, dass es mit dieser Mannschaft leichter ist, aber dennoch müssen wir das erst mal unter Beweis stellen. Besonders gespannt bin ich auf die Neuzugänge. Wir haben sehr interessante. Spieler die uns fragen, ob sie kommen können, das gab es auch vorher, aber nicht von der Kategorie wie jetzt. Das ist für den TB Uphusen ein riesiger Fortschritt. Spieler sagen, dass sie von einem Kevin Artmann lernen können, von einem Ole Laabs – und im Nebensatz auch, dass ich ein guter Trainer bin (lacht). Ein Kevin Artmann nimmt mir als Trainer auch sehr viel ab. Er weiß, wen er sich mal beiseite holen muss. Ich als Trainer kann ja nicht alleine 20 Leute im Blick haben, deswegen gibt es im Profibereich ja auch fünf Trainer. Die Jungs müssen einfach gut und klar sein. Das Alter ist egal.

Fabrizio Muzzicato: Ich kannte ihn zwar, aber nicht wirklich gut. Erst in ein paar Monaten wird man einschätzen können, ob man auf einer Wellenlänge ist. Aber man muss ja nicht alles gleich sehen. Wenn ich was sehe und es als richtig erachte, muss es ja nicht so sein, der andere kann auch recht haben. Mike hat ein sehr gutes Gespür für Spieler. Was ich mir am meisten erhoffe, ist die Steigerung der Trainingsqualität, weil Mike ist sehr ehrgeizig in diesem Bereich. Ich muss mich da auch weiterentwickeln, auch was Lizenzen angeht, da einen gewissen Step machen. Zudem ist es ziemlich schwierig, alleine zu arbeiten. Ich hatte Oktay Yildirim als Assistenten, aber der war im Januar aus beruflichen Gründen wenig da. Gerade in der wichtigen Phase. Ich glaube, mit Mike haben wir eine Konstante. Das, war er sich vorstellt und was er einbringen will, ist auch das, was ich mir vorstelle.

Andre Schmitz: Ich finde es gut. Die Chance, weiter zu kommen, ist gegen Oberligisten und Bezirkspokalsieger größer als gegen Regional- oder gar Drittligisten. Wenn du in er dritten Runde einen Drittligisten wie Meppen oder Osnabrück hast, kannst du dich über 500, 600 Zuschauer freuen, aber dann war's das. Ich glaube, wir werden nun ernster genommen. Wenn es eine Umfrage zu Saisonbeginn gibt, glaube ich nicht, das Uphusen als Absteiger getippt wird, sondern im gesunden Mittelfeld – mal eine langweilige Saison spielen.

Andre Schmitz: Ich bin Fußballer, ich will jedes Spiel gewinnen. Ich denke, diesen Charakter hat auch die Mannschaft. Sie wird nicht ins Spiel gehen und denken: Mal gucken, was so möglich ist. Egal wie der Gegner heißt, wir wollen gewinnen.

Fabrizio Muzzicato: Man muss immer erst mal vier, fünf Mannschaften hinter sich lassen. Aber wenn ich die Qualität unserer Spieler sehe, dann glaube ich, dass wir da oben mithalten können. Aber da stehen auch Teams, die seit drei, vier Jahren mit ihren Trainern arbeiten, die Erfolge in den Knochen als Gruppe haben. Hatten wir jetzt auch, aber nur über drei Monate. Manche haben das über Jahre. Northeim, Spelle, Bersenbrück, die haben uns etwas voraus. Zudem ist Hildesheim zwar ein Absteiger, die haben aber einen Namen, ein Standing, so wie auch Braunschweig II. Von der Spielerqualität habe ich gar keine Bedenken. Das man den und den Spieler von dem und dem gerne hätte, das wird es immer geben. Aber ich bin fast mit jedem Spieler aus unserer Mannschaft so sehr zufrieden, dass ich gar keinen anderen haben will.

Fabrizio Muzzicato: Klar, einer, der so viel trifft, ist natürlich etwas Besonderes. Aber wenn ich Thomas Celik spielen sehe, dann ist es das, was ich mir vorstelle. In der Rückrunde hat er nicht oft getroffen, aber ich bin mir sicher,...

Andre Schmitz: ...dass er seine 15 Tore in der nächsten Saison machen wird.

Andre Schmitz: Ich sehe das anders. Wir haben mit David Airich einen solchen Knipser. Er hat in der Vorbereitung in jedem Spiel getroffen. Die Schwierigkeit war, dass er im März aus privaten Gründen drei Wochen ausfiel. Wenn David gespielt hat, egal ob 20 oder 60 Minuten, dann war er an entscheidenden Dingen beteiligt. Aber auch kein Vorwurf an Fabrizio. Er hat in dieser Zeit auf Thomas gesetzt, der seine Sache gut macht, auch wenn die Ergebnisse nicht positiv waren. David ist als Stürmertyp anders als ein Philipp Rockahr oder ein Celik. Er ist robust, behauptet die Bälle gut. Aber ja, das ist eine Personalie, die noch offen ist. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir vom Standpunkt der Kaderplanung her viel weiter als viele andere Mannschaften der Liga sind.

Fabrizio Muzzicato: Man muss auch sagen, dass es in dieser Region diesen einen, der dir Tore in der Oberliga garantiert, nicht gibt. Die Jungs aus der Bremen-Liga, die da 20, 30, 50 Tore machen – das ist eine andere Welt. Eine funktionierende Mannschaft ist das Wichtigste. Ich glaube auch, dass ein Rockahr viel mehr treffen kann, wenn er öfters mal abschließen würde (schmunzelt). Ein Offensivspieler lebt von Zahlen. Hat ein Rechtsaußen am Ende zwei Tore, zwei Vorlagen, dann stimmt irgendwas nicht. Das ist auch der Anspruch, den die Jungs an sich selber haben müssen.

Andre Schmitz: Ich habe lieber einen Linksaußen, einen Rechtsaußen und einen zentralen Stürmer, die zusammen 30 Tore schießen als einen alleine da vorne mit 30 Treffern. Natürlich hat man sich einen Maximilian Schulwitz beschäftigt, der ein bisschen mein Ziehsohn ist. Aber was Verden ihm da bietet, da hab ich auch gesagt: Maxi, da musst du bleiben. Wenn einer 35 Jahre ist, interessiert es keinen mehr, ob man ein, zwei Jahre Oberliga gespielt hat, wenn man seinen Fachwirt hat und sich beruflich weiterentwickeln kann. Wir haben noch ein paar Spieler in Petto, sind aber nicht unter Zugzwang. Wir können uns mal zurücklehnen und alles walten lassen. Wir sind gesund, wir wissen, wo wir herkommen und wollen keine verrückten Sachen machen. Die Jungs sind alle auf uns zugekommen und haben keine verrückten Sachen gefordert. Sie fühlen sich wohl. Das war unsere Aufgabe. Der Trainer muss attraktives Training und Spielweise anbieten. Florian Warmer und ich sind da, um den Rücken freizuhalten, den Trainer zu unterstützen – quasi für den Wohlfühlfaktor. Und in dem Punkt sind wir ziemlich weit.