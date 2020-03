Da war die (Fußball-)Welt für Rafael Czichos (rechts) noch in Ordnung: Wenig später verletzte er sich während der Partie in Berlin aber schwer. (Andreas Gora)

Rafael Czichos: Danke, es geht mir wirklich gut. Vor drei Wochen hätte ich nicht gedacht, dass ich heute schon so weit bin. Ich habe sogar erste Einheiten auf dem Fahrrad hinter mir und werde nun wieder ins Lauftraining einsteigen. Ich bin selbst wirklich positiv überrascht.

Das war einfach eine total unglückliche Situation. In Berlin war es an dem Tag extrem windig. Ein langer Ball hat dadurch eine komplett andere Flugkurve genommen. Mein Gegenspieler Marko Grujic und ich mussten kurzerhand anders als gedacht agieren, wodurch es zur Kollision kam. Dass da mehr kaputt ist, war mir sofort bewusst, denn die Schmerzen waren schon außergewöhnlich.

Ja, im Endeffekt muss man sagen, dass ich großes Glück hatte. Verletzungen im Bereich der Halswirbelsäule sind immer gefährlich. Gott sei Dank haben die handelnden Personen optimal reagiert. Das ging mit unseren Physios auf dem Platz los, die direkt angeordnet haben, dass ich mich nicht bewegen soll. Auch die Sanitäter und Ärzte wussten, was zu tun ist. Trotzdem hieß es nach den ersten Bildern, die direkt in Berlin gemacht wurden, dass es nicht ganz so schlimm ist. Drei Tage später haben wir in Köln noch einmal drauf geschaut, da wurde dann recht schnell entschieden, dass wir doch operieren sollten. Und im Laufe der OP kam erst zu Tage, was wirklich alles kaputt war. Umso erstaunlicher, dass jetzt schon wieder alles so gut geht. Trotzdem werde ich natürlich kein Risiko eingehen, ehe nicht alles komplett verheilt ist.

Das ist alles schon der Wahnsinn. So etwas hat noch niemand von uns erlebt. Als Familie gehen wir damit eigentlich noch recht entspannt um. Man ist sensibler und meidet Situationen, in denen ein erhöhtes Ansteckungsrisiko besteht, aber von Panik sind wir weit entfernt. Die Mannschaft hat sich am letzten Freitag noch ganz normal auf das Bundesligaspiel gegen Mainz vorbereitet, ehe die Generalabsage kam. Es gab dann einige Tage trainingsfrei. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht.

Ich selbst war in Gladbach nicht dabei. Mir wurde im Vorfeld gesagt, dass ich das Spiel nur aus eine Loge verfolgen darf, dann habe ich lieber verzichtet. Meine Mitspieler haben aber berichtet, wie unwirklich das alles war. Ohne Zuschauer fehlen natürlich zwangsläufig die Emotionen. Es sind aber in nächster Zeit für die Verantwortlichen einige schwere Entscheidungen zu treffen. Es wird spannend sein, wie das alles ausgeht, schließlich soll es ja möglichst gerecht sein. Wenn wir dann demnächst vermehrt Geisterspiele bestreiten werden, kriegen wir auch das hin. Denn eines ist ja klar: In der aktuellen Situation gibt es Dinge, die wichtiger sind, als der Sport.

Zur Person

Rafael Czichos (29)

Der Ottersberger Fußball-Profi hat sich im Spiel bei Hertha BSC Berlin schwer am Nacken verletzt. Zuvor war der Verteidiger während seiner ersten Bundesliga-Saison absoluter Stammspieler beim 1. FC Köln.