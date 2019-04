Müssen sich erneut gegen den drohenden Abstieg aus der Oberliga stemmen: die Spieler des TB Uphusen. (Björn Hake)

Florian Warmer: Wir sind wieder in der Realität angekommen. Das Spiel gegen Oythe war ein Offenbarungseid. Ich frage mich, ob jeder Spieler alles gegeben hat. Ich bin in die Rückrunde mit der Einstellung gegangen, dass wir zu diesem Zeitpunkt neun bis zwölf Punkte mehr auf dem Konto haben würden.

Wir können uns davon nichts kaufen, wenn wir 80 Minuten gut spielen und am Ende trotzdem ohne Punkte dastehen. Aber gegen Oythe war das auch anders. Ich habe nicht gesehen, dass wir in der Tabelle vor ihnen stehen. Es sah eher so aus, als ob wir weit hinter Oythe stehen würden.

Ich glaube ein Teil schon, aber bei jedem scheint nicht die hundertprozentige Ernsthaftigkeit vorhanden zu sein. Jetzt sind die Trainer gefragt, die aufzustellen, die die Ernsthaftigkeit erkannt haben.

Diese Frage stelle ich mir in den vergangenen Wochen sehr oft. Natürlich haben wir einen anderen Anspruch an die Mannschaft. Ich habe den Kader über die Jahre zusammengestellt, doch er liefert nicht. Es wäre nur logisch, wenn ich auch hinterfragt werden würde. Zu dieser Saison hat sich der Kader aber nicht groß verändert. Einzig mit Shamsu Mansaray (wechselte in die Regionalliga zum BSV Rehden, Anm. d. Red.) haben wir einen herausragenden jungen Spieler verloren. Das war vielleicht auch ein Fehler, ihn gehen zu lassen. Doch wir konnten die Abgänge gut kompensieren. Und 80 Prozent der heutigen Mannschaft war auch letzte Saison schon da. In der vergangenen Rückrunde sind sie ums Überleben gerannt und haben in dieser Hinrunde losgelegt wie die Feuerwehr. Ich bin ja auch jeden Tag dabei. Im Training legen sie eine ganz andere Intensität an den Tag. Doch sobald sie eine fremde Trikotfarbe sehen, scheint das alles wieder verflogen zu sein. Zudem brauche ich bei solch erfahrenen Spielern eigentlich auch niemanden, der mir sagt, dass wir nach 80 Minuten bei einem 0:0 den Punkt sichern müssen, wenn nach vorne schon nichts geht. Das sollten die Spieler selber wissen. Da fehlt es auch an Kommunikation auf dem Platz. Ein Frithjof Rathjen hat in der ersten Minute angefangen zu sprechen und erst in der 93. Minute wieder aufgehört.

Er steigt zwar langsam wieder ins Training ein, doch er wird uns in der Rückrunde nicht mehr helfen können. Doch sehe ich unsere Offensive derzeit, muss ich am Donnerstag gegen Braunschweig II eigentlich zehn Defensivspieler aufstellen, so harmlos waren wir zuletzt.

Natürlich war und ist Nils unser Wunschstürmer. Aber auch er ist nur ein Mensch und einer von elf Spielern. Wir können nicht Nils aufs Feld schicken und sagen: ‚Mach mal.‘ Dazu gehören auch die Mittelfeldspieler hinter ihm.

In meinen Augen sehr fest. Ich stehe zu hundert Prozent hinter der Arbeit von Fabrizio und Mike (Co-Trainer Mike Gabel, Anm. d. Red.). Wenn er der Mannschaft Anweisungen geben würde, die Spieler diese befolgen würden und es dann nicht rund läuft, dann würde ich den Trainer hinterfragen. Aber sie setzten die Anweisungen teilweise nicht um. Da könnte man auch Pep Guardiola an die Seitenlinie stellen und es würde sich nichts ändern, wenn die Mannschaft nicht das umsetzt, was der Trainer vorgibt.

Wir können immer noch die Kurve kriegen. Und ich bin weiterhin der festen Überzeugung, dass es am Ende gut ausgehen wird. Wir müssen auch nicht alles schlecht reden, die Mannschaft hat die Qualität. Dennoch wird es dabei bleiben, dass man mit dieser Saison nicht zufrieden sein kann. Wir müssen aber jetzt anfangen zu punkten. Ich will am Donnerstag gegen Braunschweig II elf Spieler auf dem Platz sehen, die sich über 90 Minuten zerreißen.

Ich werde nicht am Freitag Fabrizio entlassen. Ich setzte eher ein Zeichen und schmeiße Spieler raus. Ich will von ihnen am Donnerstag eine Reaktion sehen und ich bin sicher, dass ich das werde.

Nein. Ein Stamm von zehn, zwölf Spielern steht, mit dem wir planen. Der Rest muss sich jetzt beweisen, Charakter zeigen. Jetzt sehe ich, auf wen ich bauen kann.

Zur Person

Florian Warmer (33)

ist seit 2014 Sportlicher Leiter und seit Anfang 2019 2. Vorsitzender der Fußball-Sparte des TB Uphusen. Der Oberligist wollte eigentlich eine ruhige Saison verbringen, sammelte in den sechs Partien nach der Winterpause jedoch lediglich vier Punkte und befindet sich nun im Abstiegskampf.