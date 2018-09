Besticht durch seine Übersicht, seine Zweikampfstärke und Ruhe in der Defensive: Uphusens Frithjof Rathjen. (Björn Hake)

Frithjof Rathjen: Das war äußerst ärgerlich. Wunstorf hatte nur diese eine Torchance, ansonsten nichts.

Da sieht man, dass es im Fußball auch solche Spieler treffen kann. Aber wir hatten auch danach noch in der Mitte die Chance, den Ball zu klären. Wir sind halt keine Maschinen. Das war sehr bitter und fühlte sich wie eine Niederlage an. Aber das wird sich im Laufe der Saison ausgleichen. Auch wir werden Spiele haben, in denen wir in der 86. Minute den Ausgleich schießen, obwohl es vom Spielverlauf nicht wirklich verdient war.

Es waren zwei verschiedene Ausgangssituationen. In der Rückrunde ging es nur um Punkte, die Art und Weise war zweitrangig. Nun sind wir bei null gestartet, die Punkte sind beinahe zweitrangig. Es haben einfach alle Lust zu kicken. Auch ein Ricardo Marafona oder ein Shamsu Mansaray machen das hervorragend. Diese Mischung aus den erfahrenen und jungen Spieler ist einfach gut. Jetzt waren wir auch genau auf den Punkt da, genau zum Saisonstart.

Ich habe auch Angstgegner gelesen. Doch ich finde nicht, dass er uns nicht liegt. Ich habe jetzt zweimal gegen Wunstorf gespielt – im Pokal war ich nicht dabei - und wir waren drei Halbzeiten die bessere Mannschaft. Ich mag es, gegen Wunstorf zu spielen. Sie wollen mitspielen und haben die gleichen Ideen vom Fußball wie wir.

Ich habe meine gesamte Jugend bei Werder verbracht, der Kontakt ist danach zwar abgeflacht, aber nicht ganz abgerissen. Vor der Saison wurde ich dann von Werder angerufen und gefragt. Mir war wichtig, dass ich noch selber spielen und trainieren kann. Das funktioniert zum Glück, zweimal die Woche schaffe ich es nach Uphusen zum Training. Es ist zwar zeitintensiv, aber es macht mega Spaß.

Ich bin selbst auch kein Freund davon, wenn jemand spielt, obwohl er weniger trainiert hat. Aber es war vor dem Braunschweig-Spiel so, dass Dennis Janssen sich verletzt hatte und Fabrizio einen Erfahrenen hinten in der Kette haben wollte. Ich übe auch keinen Druck auf Fabrizio aus, dass er mich spielen lassen soll. Er ist der Trainer, er entscheidet. Wenn ich spiele, dann gebe ich alles. Wenn ich auf der Bank sitzen sollte, dann fiebere ich genauso mit. Ich habe auch viel mit Eugen Uschpol gesprochen, er lernt viel im Training. Seine Zeit wird definitiv kommen. Man muss bei all dem einfach ein gesundes Maß finden.

Nein, ich fühle mich in beiden wohl. Es ist vorteilhaft, zwei Systeme spielen zu können. Dreier- oder Viererkette – das ist schon was ganz anderes. Dadurch sind wir flexibler und können dem Gegner etwas Neues bieten, wodurch er sich etwas einfallen lassen muss. Zwei Systeme können nicht viele Mannschaften spielen. Aber wir haben genügend spielintelligente Spieler, die das können. Das ist eine absolute Waffe.

Unser Ziel ist es, unsere Position da oben zu verteidigen. Ich sehe das wie Werder-Coach Florian Kohfeldt: Wir setzen uns keine Vermeidungsziele, sondern Erreichungsziele. Ob wir das schaffen, uns in der oberen Tabellenregion zu halten, werden die Wintermonate zeigen. Dann, wenn der Boden tief ist, denn dann können wir den Fußball, den wir präferieren, nicht mehr so spielen. Flachpass-Spiel wird dann schwierig. Das ist die Zeit, in der die Punkte liegen gelassen werden. Dann müssen wir da sein.

Das nicht, aber man weiß im Sport ja nie, was passiert. Jedoch kommt an erster Stelle immer der Job, bei mir ist es das Master-Studium Business-Management an der Hochschule Bremen. Alles andere, wie auch der Fußball, muss drumherum gebastelt werden. Aber Oberliga ist immer gut vereinbar mit einem Job.

Zur Person

Frithjof Rathjen (25)

kam in der Rückrunde der vergangenen Saison vom Bremer SV zum TB Uphusen und ist seitdem einer der Führungsspieler beim Fußball-Oberligisten.