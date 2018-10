Ein nun ehemaliges Erfolgsgespann: Hilmar Meyer und Quintato. (FOTOS: Viola Heinzen)

Herr Meyer, wann haben Sie sich das erste Mal dabei erwischt, an Ihren Rücktritt zu denken?

Hilmar Meyer: Den ersten Gedanken daran verschwendet habe ich im Juni, als ich den Großen Preis von Isernhagen gewonnen habe. Da habe ich gedacht: Mensch, das schaffst du auch nicht mehr so oft. Vielleicht ist es langsam Zeit. Denn ich wollte auf dem Höhepunkt aufhören.

Auf dem Dobrock-Turnier im August. Bis dahin habe ich auch mit niemandem außer Tjark Nagel, meinem besten Freund, darüber gesprochen. Er hat das genauso gemacht, vor zehn Jahren nach dem Sieg beim Großen Preis in Bargstedt hat er gesagt, das war’s. Das war eine starke Nummer. Nach dem Dobrock-Turnier habe ich ihn angerufen und gesagt: Vier S-Springen gewinnen, das gelingt sowieso nur wenigen. Das Pferd wird beim Verband in Verden verabschiedet, dann mache ich im Oktober auch Schluss. Der Entschluss war auch einfacher, weil Lexi (seine südafrikanische Bereiterin Alexa Stais, Anm. d. Red.) da einspringen kann, wo ich aufhöre. Es ist hier auf meinem Hof alles super organisiert. Ich war immer ein Vorbild auf Turnieren, dadurch habe ich mir das alles mal aufgebaut, und so will ich auch aufhören.

Nein. Ich bin auch gleich wieder mit zu einem Turnier gefahren. Ich habe jetzt viel mehr Zeit für andere Sachen – mit Besitzern unterhalten, mich noch mehr auf junge Pferde fokussieren. Wenn du selbst am Turnier teilnimmst, dann siehst du dein Umfeld nicht, dann bist du im Tunnel. Ich habe in den letzten Wochen Pferde entdeckt, die habe ich vorher gar nicht wirklich gesehen.

Nein. Ich reite hier auf dem Hof die Pferde weiterhin, ich genieße. Der Wettkampf fehlt nicht und ich glaube, er wird auch nicht fehlen, weil ich damit abgeschlossen habe.

Meine drei Landesmeisterschaften mit drei verschiedenen Pferden, das Championat von Nörten-Hardenberg, dann zweimal der Sieg beim Großen Preis von Verden. Leider habe ich nie das Hallenturnier von Verden gewonnen, da bin ich immer hinterhergeritten (lacht). Aber ich habe zweimal den Großen Preis von Rastede gewonnen. Dann mit Sicherheit London, als ich das Mächtigkeitsspringen mit Continuo gewann. Und natürlich der dritte Platz 2013 mit Coverlady beim Hamburger Derby.

Eigentlich nicht, denn man muss sehen, woher man kommt. Im Weltsport hast du ohne Sponsor keine Chance, da brauchst du mehrere Millionen. Ich habe aber mein Leben lang Pferde für diese Spitze ausgebildet. Für mich war es ein tolles Gefühl, mal auf den großen Turnieren mit zu reiten. Irgendwann musst du halt die Pferde verkaufen, oder ich hätte woanders hingehen müssen. Aber das wollte ich nicht, ich wollte immer autark sein. Es hieß: entweder, oder. Deswegen bin ich auch nicht böse drum. Ich habe fünf Olympia-Pferde ausgebildet, da bin ich viel mehr stolz drauf.

Es wurde von außen unheimlich aufgebauscht. Aber es war natürlich unangenehm. Sie wurde freigesprochen und auch nicht von der FN bestraft. Das war ein Fehltritt einer Reiterin, der vielen passieren kann. Am Ende hat es mir für Linn leid getan. Die Aktion war überflüssig. Die Geschichte dahinter kennen nur Insider. Die Stute war in Kanada für anderthalb Jahre. Als sie wieder da war, war Linn sauer, weil die Stute nicht gut weiter ausgebildet wurde. Ich hätte sie zwei Wochen früher decken lassen sollen, dann wäre das alles nicht passiert. Was im Endeffekt alles erzählt wurde, dass ein falsches Pferd vorgeführt wurde, erwies sich auch als Hokuspokus. Es werden dann viele Geschichten erzählt.

Ich war fast 30 Jahre Mitglied und hatte mir mehr Unterstützung erhofft. Die haben sich nicht hinter Linn gestellt, was mir am meisten wehgetan hat. Ich war total enttäuscht und habe gesagt, das habe ich nicht nötig.

Es war sicherlich nicht nützlich. Ich habe gemerkt, wie schnell man hofiert wird, wenn es gut läuft und wie wenig Rückhalt man hat, wenn so etwas ist. Man wird schnell fallen gelassen. Insbesondere von Personen, von denen man es nicht gedacht hätte. Die im Gegenteil sogar noch nachtreten. Aber das kann uns auch mit einer Lexi passieren, die nun in Warendorf den Tierschutzpreis bekommen hat – worauf wir tierisch stolz sind. Aber trotzdem ist sie nicht davor gefeit, wenn sie morgen runterfällt und sich falsch am Zügel festhält, dass das einer moniert. Das ist ein ganz schmaler Grad. Linn war auch dafür bekannt, dass sie immer super mit Pferden umgeht. Das ganze Ding hätte mit etwas Rückhalt vom Verein vernünftiger geregelt werden können.

Nein, denn die guten Leute können das unterscheiden. A) habe ich kein Pferd verprügelt und b) ist manch anderer auch schon mal runtergefallen. Es hat ja auch keiner gefragt, wie es Linn nach dem Sturz ging, die eine Gehirnerschütterung hatte, keiner. Aber das Thema war für mich bereits zwei Wochen später abgehakt.

Klar, man macht immer mal etwas falsch. In meinen jüngeren Jahren habe ich vermisst, dass ich keinen Sponsor hatte, wie die, die es nach ganz oben geschafft haben. Ich hätte gerne mal Aachen geritten. Bis vor zehn Jahren hatte ich noch gedacht: Du schaffst das noch nach Aachen. Aber dann kam wieder ein gutes Angebot für ein Pferd.

Außer, dass ich nicht mehr mit der weißen Reithose im Parcours unterwegs bin, ändert sich eigentlich nichts. Ich reite zu Hause weiter, unterstütze meine Reiter noch mehr, lege den Fokus noch mehr auf das Training und meine ausländischen Reiter. Dann freue ich mehr sehr, nun bei der Horst-Gebers-Stiftung mitmachen zu können – ein super Projekt. Zudem will ich mich Talenten in unserem Landesverband widmen, die irgendwo verkümmern, weil sie nicht die Möglichkeiten haben. Ich möchte mehr diese Paarungen von talentierten Reitern und Pferden zusammenbringen. Ich habe viele gute Kontakte.

Über die letzten Monate habe ich schnell regiert. Die Pferde sind ja schon auf den Reiter gemünzt, weshalb ich einige verkauft habe, wie Catch the Dollar zum Beispiel. Continuo ist in Rente. Salto de Fee und Quintato werden von Lexi übernommen.

Ja, es werden mehr kommen. Mit Keralyn Du Preez ist bereits eine weitere da, die sich schon sehr gut macht.

Ich glaube schon. Ich bin jetzt 55, wann soll ich das machen? (lacht).

Zur Person

Hilmar Meyer (55)

hat seinen offiziellen Rücktritt als Springreiter verkündet. In Zukunft will sich der Morsumer auf seine Arbeit als Trainer und Förderer konzentrieren. In seiner Laufbahn kann er auf 286 Siege in S-Springen verweisen.