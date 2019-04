Das tat im doppelten Sinne weh: Bastian Reiners und der TSV Etelsen wurden vom TSV Ottersberg regelrecht demontiert. (Björn Hake)

Bastian Reiners: Ich habe sehr wenig geschlafen. Es ist bei mir eine Mischung aus Ratlosigkeit, Ernüchterung, schlechter Laune und Traurigkeit. Wir hatten es uns ganz anders vorgenommen, doch es lief gar nichts zusammen. Das war ein richtiger Schlag ins Gesicht.

Ich saß noch lange mit Christopher Petzold, Micha Langreder und Jan-Luca Lange in der Kabine und wir haben uns auch gefragt, wie das passieren konnte.

Es sind viele Kleinigkeiten zusammengekommen. Alleine der Spielverlauf: Mit dem ersten Schuss nach 32 Sekunden liegen wir bereits mit 0:1 hinten, dann folgt 13 Minuten später das 0:2. Anschließend vergeben wir zwei große Chancen, bekommen dann das 0:3 und kurz nach der Halbzeit das 0:4. Da war bestimmt bei vielen im Kopf der Gedanke, dass es heute einfach nicht sein soll. Es war ein sehr wichtiges Spiel, vielleicht waren manche auch nervös. Es war einfach peinlich, dass so ein Mist abgelaufen ist. Ich kann mich nicht erinnern, schon mal so fertig gemacht worden zu sein.

Das ist Borussia Dortmund gegen Bayern München auch passiert. Es heißt nicht, wenn man fußballerisch was drauf hat, dass man so etwas psychisch einfach wegsteckt. Das kann einen schon anknocken. Das hat nichts mit Spitzenmannschaft zu tun. Für uns ist es gegen Hülsen schon blöd gelaufen und Ottersberg hatte neun Siege in Folge geholt. Ich habe den Jungs in der Halbzeit gesagt, dass wir jetzt noch 45 Minuten dagegenhalten müssen. Wir waren motiviert. Dass wir Samstag gespielt haben, darf auch keine Ausrede sein (Etelsen gewann mit 2:0 beim MTV Riede, Anm. d. Red.). Doch wir hatten nicht die nötige Kraft. Gegen Hambergen hatte ich in der Kabine gefühlt, dass noch alle an sich glauben. Das hatte ich gegen Ottersberg nicht, da waren alle geschockt.

Ich kann das verstehen, dass die Leute das so sehen. Für die Zuschauer tut es mir auch am meisten leid, die geben für die Bezirksliga fünf Euro aus und sehen dann so etwas. Ich finde, vereinzelnd haben wir uns gewehrt, wie Christopher Petzold etwa. Aber es braucht mir auch keiner erzählen, dass Ottersberg nach einem 0:4 nicht hinterhergerannt wäre. Im Leben nicht, das ist dann Psyche. Führst du in einem solchen Spiel mit 4:0, dann spielst du zwei Traumpässe mit der Hacke und haust einen Seitfallzieher in den Winkel. In diesem Moment denkst du dir: Ich kann machen, was ich will, es funktioniert alles.

Wenn das so gesehen wird, okay. Ich wäre auch gerne bei 30 Saisontoren, aber schleppe seit Wochen auch Verletzungen mit mir rum. Die Mannschaft gibt eine Menge. Wir haben jeder die Hälfte für das Trainingslager im Winter aus eigener Tasche bezahlt und viele machen Extra-Schichten. Ich lasse nichts auf die Jungs kommen. Ich habe auch noch nie in Etelsen so eine Gier gesehen wie in dieser Saison.

Marko Arnautovic hat vor Kurzem gesagt: Der Trainer hat nie Schuld, die Mannschaft spielt. Genauso sehe ich es auch.

Wir haben noch acht Spiele und egal, wo wir stehen, Fußball ist für mich Leidenschaft und ich will immer gewinnen. Aber die Chancen sind sehr gering, auch weil wir das schwierigste Restprogramm haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir noch mal ein Wort um den Aufstieg mitreden werden. Ich werde erst mal nicht mehr auf die Tabelle schauen. Ich bin auch kein Freund davon, wenn gesagt wird, die müssen gegen den und den verlieren und die gegen den und den gewinnen. Was ich weiß, ist, dass ich nie wieder so ein Erlebnis haben möchte, denn so sehr wurde ich vor so vielen Zuschauern noch nie gedemütigt.

Das ist eine interessante Frage. Ich wollte ungern zwei Jahre in der Bezirksliga spielen. Aber ich bin der Meinung, der TSV Etelsen ist der geilste Verein in der Region. Es macht mir unheimlich Spaß, im Schlosspark vor so einer Kulisse zu spielen – diese Fans, dieser Teamgeist, der besser als in den vergangenen Jahren ist. Zudem bin ich Jugendtrainer. Zu sehen, dass manche, die ich vorher trainiert habe, plötzlich neben mir auf dem Feld stehen, das ist klasse. Daher habe ich allen anderen Vereinen abgesagt und vor vier Wochen meine Zusage gegeben, egal ob Landes- oder Bezirksliga.

Ich hätte am liebsten sofort wieder gespielt. Jetzt laufen wir anderthalb Wochen mit diesem 0:6 im Gepäck rum.

Zur Person

Bastian Reiners (28)

ist seit 2013 Spieler des TSV Etelsen. Der Fußball-Bezirksligist hat am Ostermontag eine deutliche 0:6-Pleite im Spitzenspiel vor heimischer Kulisse gegen den TSV Ottersberg kassiert und musste damit auch einen empfindlichen Rückschlag im Kampf um den angestrebten Landesliga-Aufstieg hinnehmen.