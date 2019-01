Show und Sport vereint: Diese Paarung soll bei der Verdinale weiter intensiviert werden. Vielleicht auch mit einem Voltigier-Weltcup. (Björn Hake)

Kurt-Henning Meyer: Ich bin sehr zufrieden. Auch in unserer Chat-Gruppe, in der alle Bereichsleiter sind, kommen wir erstmal zu dem Ergebnis, dass wir zufrieden sind. Wir sind mit unserem Versuch weitergekommen, Show und Sport noch mehr miteinander zu verbinden. Freitag beim Show-Wettkampf der Reitvereine hatten wir eine ausverkaufte Halle mit super Stimmung. Das war einfach großartig. Auch das Indoor Speed Derby am Samstagabend hatte wieder hohen Unterhaltungswert. Zudem durften wir uns über ein großes Teilnehmerfeld freuen.

Zum einen nimmt die Dressur bei uns immer den kleineren Part ein. Das ist auch dem Umstand geschuldet, dass wir nur eine Halle zur Verfügung haben. Zum Kurz Grand Prix und der Kür: Wir hatten vorher 18 Nennungen, davon waren dann nur sieben da. Einige sind aufgrund der Witterungsverhältnisse mit Glatteis nicht gekommen, drei haben sich gar nicht abgemeldet.

Wir hatten ja immer Prüfungen wie St. Georg und Intermediär I am Donnerstag angeboten. Aber auch da waren die Teilnehmerzahlen rückläufig. Ein Ansatz wäre, den Grand Prix höher zu dotieren, damit es sich für die Dressurreiter wieder lohnt, nach Verden zu fahren.

Ja. Man muss ja ehrlich sein, der Donnerstag ist für den Zuschauer beinahe egal. Daher wollten wir lieber Prüfungen für die jungen hiesigen Reiter anbieten. Und das wurde gleich sehr gut angenommen.

Ich persönlich bin mit 21 Startern zufrieden. Es könnten auch 25, 30 werden, mehr aber auch nicht. Es ist eine Prüfung, bei der die Reiter nicht die gleichen Pferde wie bei der Großen Tour einsetzen. Sie müssen ja andere Attribute haben. Zudem hat Moderator Kaj Warnecke super für Stimmung gesorgt. Bei 40 Reitern oder mehr ist das aber kaum durchzuhalten. Der Hauptgrund ist aber technischer und organisatorischer Natur. Wir benötigen beide Hallen. Zwischen ihnen werden Gummimatten ausgelegt, auf die ein Bagger Sand verteilt. So was können wir nur am Ende des Tages machen. Aber eine andere etwas frühere Uhrzeit wäre eine Option und werden wir diskutieren.

Mittlerweile betreut die Firma Bohlmann Reitböden aus Kirchlinteln den Boden in der Niedersachsenhalle. Der Hauptnutzer, der Hannoveraner Verband, müsste langsam in einen neuen Boden investieren, zumindest müsste er zum Teil erneuert werden. Unser letzter Test vor dem Turnier ist die Jugend-Challenge im November. Da wurde der Boden noch für sehr gut befunden. Irgendwas muss in der Zeit passiert sein, vielleicht bei der Zuchtviehauktion. Auf jeden Fall war der Boden vor dem Personeneingang zu locker. Das haben wir sehr bedauert. Ein Pferd ist auch ins Rutschen geraten. Gott sei dank ist aber nichts passiert. Das Wässern erfordert viel Geschick und am nächsten Tag war bereits alles wieder gut.

Zum Glück. Das liegt vor allem daran, dass die Turniere in Neustadt (Dosse) und Münster nicht zeitgleich waren. Und es sieht so aus, als wäre das 2020 ebenfalls so. Die Verdinale wird vom 30. Januar bis 2. Februar stattfinden. Die Termine der anderen Turniere sind zwar noch nicht verbindlich, aber es sieht gut aus.

Reine Spring- und Dressurturniere ziehen nicht mehr wie vor 20 Jahren. Daher werden wir weiter diskutieren, was man machen kann. Die Zuschauerzahlen am Freitag- und Samstagabend sprechen für sich. In der Jury am Freitag saß auch Viktor Brüsewitz. Er meinte, wir könnten einen Voltigier-Weltcup mit ins Programm aufnehmen. Die Idee gefällt mir, wir werden sie weiter verfolgen. Wir müssen das reine Programm weiter auflockern. Aber reine Show-Einlagen, wie wir sie früher mal hatten, wird es nicht geben. Es wird immer mit Reitsport zu tun haben.

Zur Person

Kurt-Henning Meyer

ist Turnierleiter der Verdinale. Seit dem Jahr 1985 ist Meyer Vorsitzender des Rennvereins Verden, der in Zusammenarbeit mit dem RV Graf von Schmettow das traditionsreiche Hallenreitturnier organisiert.