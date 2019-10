Seine Zeit beim TBU habe einer Achterbahnfahrt geglichen: Fabrizio Muzzicato. (Björn Hake)

Herr Muzzicato, vor rund einem Monat waren Sie noch Trainer beim TB Uphusen. Wie blicken Sie zurück auf diese Zeit?

Fabrizio Muzzicato: Es gibt gewisse Sachen, die sich abnutzen. Das ist bei Spielern wie bei Trainern so. Ich bin sehr reflektiert, daher hat es mich nicht umgehauen. Im Fußball hat alles seine Zeit und meine Zeit in Uphusen war einfach zu Ende. Ich sage nicht, es hätte nicht mehr funktioniert. In der Liga bleiben wäre schwer geworden, aber man hätte es hinbekommen. Erfolg ist im Fußball immer wichtig. Ob es ein Erfolg war, mit dieser Mannschaft zweimal in der Liga zu bleiben, oder man Fünfter, Sechster hätte werden müssen, das kann man erst in ein paar Jahren bewerten. Wenn ich meinen Bruder (Benedetto Muzzicato, Anm. d. Red.), Dennis Offermann und auch Andre Schmitz sehe: Die hatten alle Probleme in der Hinrunde und haben mit Hängen und Würgen die Klasse gehalten. Andre wird ja immer als Beispiel benutzt, der Achter oder Siebter im Schlussspurt wurde. Aber es war auch eine schöne Zeit. 2018 haben wir fast 50 Punkte geholt (49 Zähler aus 31 Ligaspielen, Anm. d. Red.). Das ist mega, es war nur leider nicht in einer Saison. Ich glaube, wir haben die Ansprüche nach der Rückrunde 2017/2018 zu hoch geschraubt. Die folgende Hinrunde haben wir noch gut gespielt, in der Rückrunde fing es dann aber an. Irgendwas passte nicht. Es wurde schwierig für mich als junger Trainer, denn ich habe meine Arbeit nicht verändert. Es lief sehr gut mit meiner Art und auf einmal läuft es schlecht mit meiner Art. Plötzlich passt es nicht mehr, um erfolgreich zu sein. Wobei man beim TBU definieren muss, was Erfolg ist. In der Liga bleiben, ist das Ziel, was auch realistisch ist. Dieses Jahr haben wir Jungs aus der Landesliga geholt und während der Saison beziehungsweise kurz davor mit Kerem Sahan, Sebastian Kmiec und Dennis Janssen drei Spieler kurzfristig verloren. Die Mannschaft hat sich dadurch in eine Richtung entwickelt, die mir nicht zugesagt hat. Am Anfang war es okay, dann kamen vier Spiele gegen die Top vier. Letzte Saison konnte noch jeder jeden schlagen, diese Saison ist das nicht so. Heeslingen, Atlas, Hildesheim, Oldenburg: Die gewinnen viele Spiele. Gegen Teams, die ich auf unserem Level sehe, war das anders. Wir haben in Gifhorn unentschieden gespielt, haben Tündern geschlagen und in Emden gewonnen. Bis auf das Spiel gegen Northeim war alles in Ordnung. Nur die Art und Weise der Niederlage gegen Atlas, da kann ich anderen recht geben. So hat es auch das Team gesehen. Ich habe super Feedback von zwölf, 13 Spielern bekommen, die mir geschrieben haben.

Ich habe natürlich auch Sachen falsch gemacht, das schreiben die vielleicht nicht. Aber das wissen alle. Alle haben geschrieben: Dass das Umfeld nicht das einfachste ist und die Führungsspieler nicht so funktioniert haben.

Nein, denn sie haben es nicht bewusst gemacht. Sie haben einfach ihre Leistung nicht gebracht. Wir haben uns vorgestellt, drei, vier Spieler würden die Mannschaft führen – das ist seit anderthalb Jahren das größte Problem. Das lag natürlich auch in meiner Verantwortung. Aber man muss sich auch die Historie anschauen. Die Mannschaft von meinem Bruder mit einem Tobias Esche, Yannis Becker, Stefan Denker, Thomas Mennicke, Sebastian Koltonowski, Christian Meyer im Tor, vorne Max Wilschrey war auch nicht verkehrt, ist aber dennoch nur Viertletzter geworden. Es kann natürlich an den Trainern liegen. Vielleicht ist es ein Muzzicato-Fluch (lacht). Ich glaube, dass es einfach schwierig in Uphusen ist. Wir hätten eine andere Entwicklung genommen, wenn diese Mannschaft nach dem Halbjahr 2017/2018 zusammengeblieben wäre. Aber alleine das, was mit Frithjof Rathjen passiert ist (Trainerjob in Werders Jugend, Anm. d. Red.), ist für so eine Mannschaft schwierig zu kompensieren. Er ist einer der wenigen Uphuser, die auch in jeder anderen Mannschaft spielen würden. Davon hatten wir leider zu wenige.

Das Paradoxe ist: Ich denke, ich war eher zu distanziert. Mein Bezug zu den Spielern wird falsch eingeschätzt, selbst von Leuten, die nah dran waren. Ich kenne viele sehr gut, und wenn ich mit jemanden telefonierte, dann war es eher ein Viktor Pekrul, ein Christian Ahlers-Ceglarek oder ein Kevin Artmann. Aber ich versuche, immer die Distanz zu wahren. Mit vielen arbeitete ich halt schon vier Jahre zusammen, da ist es immer schwierig. Aber ich kann nicht sagen, dass ich zu nah dran war, dass ich keine harten Entscheidungen getroffen habe – Mennicke, David Airich, Denker, letzte Saison mit Kevin Artmann und diese teils mit Viktor Pekrul. Es ist nicht so, dass ich Spieler bevorzugt habe. Aber ich bin ein junger Trainer, natürlich mache ich nicht alles richtig. Meine Kommunikation kann ich sicherlich verbessern. Heutzutage jedoch haben sich die Spieler verändert, auch die älteren. Jedem muss man gerecht werden und in einem gewissen Rhythmus erklären, warum und wieso. Jeder will einen Klopp oder Guardiola, aber das sind Unikate. Spieler haben ein klares Bild davon, wie ein Trainer zu sein hat. Ich lebe mit den Schwächen meiner Spieler, aber die Spieler leben nicht mehr mit denen der Trainer.

Am Ende haben wir zumindest das kleine Ziel erreicht. Zweimal sportlich in der Liga zu bleiben, das haben vor mir nicht viele geschafft. Aber vielleicht habe ich nicht strukturiert genug gearbeitet. Vielleicht ist es ein Problem, wie ich mich verkaufe. Andere Trainer stellen sich hin und hätten gesagt: Wer hat es denn mit Uphusen geschafft, solch eine Rückrunde zu spielen? Aber das habe ich nicht.

Nein. Wenn es läuft, dann ist das zum Großteil der Mannschaft geschuldet. Jedoch ist es für mich auch so, dass sie zum Großteil schuld ist, wenn es nicht läuft. Wenn einer aus vier Metern das Tor nicht trifft, oder hinten einer dem Stürmer den Ball in den Fuß spielt, fällt es mir schwer, zu sagen: Das ist jetzt mein Ding.

Ich glaube nicht, dass wir dadurch irgendeine Granate verpasst haben. Andere sagen zwar: Hol doch mal einen jungen wilden mit Potenzial. Potenzial heißt aber, dass man Geduld braucht. Und hat dieser Verein Geduld? Jedoch ist es ein Problem, wie der Kader zusammengestellt ist. Vielleicht hätte ein dominanter Trainer anders agiert. Aber ich war überzeugt. Durch die Abgänge von Kerem und Kmiec war aber am Ende nur noch wenig Dynamik und Agilität vorhanden, die Mischung passte nicht mehr.

Das Problem ist, dass die Spieler nicht mit dem Herzen für den Verein spielen. Das habe auch ich nicht geschafft. Es gibt viele Jungs, die wissen, wie es woanders ist. Dinge, die eigentlich banal sind und bei denen Außenstehende sagen würden: Was sind das denn für Weicheier? Aber Fußballer sind so, je mehr du machst und bietest, desto wohler fühlen sie sich. In Uphusen ist halt kein richtiges Leben, da ist es nach dem Training stockdunkel. Die Jungs wollen schnell nach Hause. Bei anderen hörst du, wie die Spieler noch eine Stunde zusammensaßen und so weiter. Ich habe früher meine Mannschaft geliebt, ich war gerne mit meinen Mitspielern zusammen. Doch nur im Training wächst keine Mannschaft zusammen. Daher wäre diese Identifikation der wichtigste Schritt.

Ja, vielleicht. Aber über Lucien Favre wird nun auch gesagt, er habe nur eine Tonlage. Die Spieler würden einen brauchen, der mal hochfährt, mal das Licht ausmacht, einen, der anfängt zu tanzen. Klar fehlt mir da was. Aber ich glaube nicht, dass die Spieler einen solchen Trainer gebraucht hätten. Mike Gabel hat es letzte Saison teils so gemacht. Dann sitzen da neun Spieler die sagen: Der hat mich jetzt wachgerüttelt. Neun andere sagen: Was macht der denn da? Du musst authentisch bleiben. Es gibt halt Zeitpunkte, in denen man der richtige Trainer ist und solche, in denen man der falsche ist.

Ich habe mir Sachen vorgenommen, die ich nicht umgesetzt habe. Dinge wie Einzelgespräche, die Art und Weise des Trainings, auch Dinge, die mir mein Bruder geraten hat. Auch für meine eigene Entwicklung hätte ich manche Sachen antesten müssen. Meine Lizenzen habe ich auch nicht gemacht. Großartig etwas falsch gemacht habe ich aber nicht.

Nein, es war immer klar, wer er ist und wer ich bin. Für den Typ Trainer, der heute gefragt ist, ist er ideal. Daher sage ich: Vielleicht bin ich eher die Nummer zwei, ein Analyst oder ein Scout. Meinem Bruder liegt Kommunikation, er ist extrovertiert, ich bin eher introvertiert. Aber als Co-Trainer von meinem Bruder hat es mir nicht gefallen, da er sehr dominant war. Aber da ist er mittlerweile auch etwas anders geworden.

Wir reden gerade darüber, aber ich muss erst mal meine Lizenzen machen. Jetzt brauche ich jedoch eine Pause. Die Zeit in Uphusen war intensiv, eine Achterbahnfahrt.

Ich habe riesigen Respekt vor jeder Mannschaft. Aber wenn mir einer erzählt, dass da 16 super Mannschaften rumlaufen, ist das nicht die Wahrheit. Ich könnte mir vorstellen, ein Team zu übernehmen, bei dem ich mich am Wochenende über Siege freuen kann. Aber 29 Siege und ein Remis aus 30 Spielen – das hat mir keinen Spaß gemacht, das war mir zu einfach. Auch im Juniorenbereich zu arbeiten, könnte ich mir vorstellen. Meinen Fokus werde ich aber auf die Lizenzen legen, es kommt nur etwas infrage, das damit kompatibel ist.

Zur Person

Fabrizio Muzzicato (38)

war knapp zwei Jahre lang der Trainer des Fußball-Oberligisten TB Uphusen. Vor knapp einem Monat musste er aufgrund des sportlichen Misserfolgs sein Amt abgeben.