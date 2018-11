Tobias Naumann sah in Aurich keine gute Angriffsleistung seiner Mannschaft. (Björn Hake)

Aurich. Mit einer Niederlage der SG Achim/Baden war am Sonntagnachmittag zu rechnen. Schließlich mussten die Oberliga-Handballer zum Drittliga-Absteiger OHV Aurich reisen. Die Gäste verloren dann auch – und zwar mit 21:35 (8:19). „Im Prinzip ist nichts passiert“, meinte SG-Trainer Tobias Naumann. Er wusste genau, dass ein Remis oder gar ein Sieg eine große Überraschung gewesen wäre. „Es hätte aber vielleicht ein bisschen besser laufen können“, meinte der Coach.

Das Problem habe – trotz der 35 Gegentore – nicht in der Abwehr gelegen, erklärte Tobias Naumann. „Hinten haben wir gut gearbeitet.“ Vielmehr habe seine Sieben in der Offensive nicht gut genug gespielt. Das zeigte auch der Spielverlauf. Als 38 Minuten absolviert waren, hatten die Gäste erst neunmal ins gegnerische Tor getroffen. „Das ist natürlich unterirdisch“, fand Naumann deutliche Worte. Die Begegnung war zu diesem Zeitpunkt bereits gelaufen. Die Ostfriesen führten mit 22:9. „Jedes einzelne Tor mussten wir uns hart erkämpfen“, meinte Naumann. „Und zu einem guten Angriffsspiel gehören ja immer zwei Dinge: Man muss sich die Chancen herausspielen und sollte sie dann auch nutzen.“ Letzteres habe seine Mannschaft nicht oft genug getan. Häufig wurde in die Ecke geworfen, in der der Torwart bereits stand.

In den finalen 20 Minuten sollte es für die SG Achim/Baden immerhin besser laufen. Zwölf weitere Tore markierten die Gäste und ließen den Rückstand somit nicht noch sehr viel größer werden. „Dennoch war unsere Leistung im Angriff schon ein kleiner Rückschritt“, monierte der Coach der Spielgemeinschaft. Ein Spieler konnte den kritischen Trainer dann aber doch überzeugen: Max Borchert. Der junge Linkshänder, der mit einem Doppelspielrecht auch für den TV Oyten in der Jugend-Bundesliga aufläuft, markierte für die SG Achim/Baden fünf Tore.

In Naumanns Fazit überwogen dennoch die negativen Eindrücke: „Wir haben viel Respekt vor den Aurichern gehabt und haben diesen leider viel zu spät abgelegt.“ Als die Achimer dann doch noch ins Spiel kamen, war es längst zu spät.

Arbeitsreiches Wochenende

Nun wartet auf die SG Achim/Baden ein arbeitsreiches Wochenende. Am Sonntag steht für die Naumann-Sieben die dritte Runde im Verbandspokal auf dem Programm. Bereits am Freitag wird ab 20.30 Uhr in der Lahofhalle das Nachholspiel gegen die HSG Delmenhorst ausgetragen. „Der Fokus liegt aber derzeit ganz klar auf dem Spiel gegen Delmenhorst“, sagte Tobias Naumann. „Die dritte Pokalrunde spielt in meinen Gedanken momentan noch keine Rolle.“