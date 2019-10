Eine Option für das Pokalspiel: Etelsens Torjäger Timo Schöning. (Björn Hake)

Etelsen. Zwei Landesligisten hat es schon erwischt. Sowohl der FC Verden 04 (1:4) als auch der SV Blau-Weiß Bornreihe (6:7 nach Elfmeterschießen) sind im Bezirkspokal an der Hürde TSV Etelsen gescheitert. Mit dem SV Ahlerstedt/Ottendorf möchten die Bezirksliga-Fußballer nun den dritten Landesligisten rauskegeln. Das Viertelfinale am Etelser Schlosspark beginnt um 15 Uhr.

„Wir werden brennen“, kündigt Etelsens Trainer Nils Goerdel an. Demnach nimmt der Führende seiner Spielklasse die Partie absolut ernst. „Die Bedeutung des Pokals ist schon eine große. Das ist ein toller Wettbewerb. Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir ins Finale kommen.“ Zunächst einmal möchte Goerdel jedoch nur an die Begegnung am Donnerstag denken. „So weit sind wir noch lange nicht. Wir treffen auf einen brettstarken Gegner, der in der Landesliga oben dabei ist“, sagt Goerdel und beschreibt: „Ahlerstedt hat eine junge, dynamische Mannschaft, die ein sehr gutes Umschaltspiel nach Balleroberung besitzt.“

Im Vergleich zum Liga-Alltag erwarten die Etelser ein anderes Spiel. „Wir werden nicht so viel Ballbesitz haben, müssen unseren Spielstil ändern und mehr kontern“, erklärt Goerdel. Zudem geht der Trainer von mehr Arbeit für die Hintermannschaft aus. „Wir müssen hoch konzentriert sein, sie nutzen Fehler schneller aus und werden uns sicher auch mal in die Defensive drängen und vielleicht Dauerdruck erzeugen.“ Nur ein Gegentor in acht Bezirksliga-Begegnungen machen den Schlossparkkickern aber Mut, entsprechend dagegenzuhalten.

Offen ist noch, welches Personal der Coach auf den Platz schicken wird. Fakt ist: Goerdel wird nicht innerhalb weniger Tage zweimal die gleiche Elf aufstellen. In seinem Hinterkopf befindet sich das bevorstehende Topspiel am Sonntag bei der TuSG Ritterhude: „Die Liga steht im Fokus. Es ist wichtig zu rotieren, zumal wir durch die Bank gut besetzt sind.“ Zur Verfügung steht auch wieder der defensive Mittelfeldspieler Jan-Luca Lange. Nach seinem Kurzurlaub könnte er schon für das Pokal-Viertelfinale am Donnerstag eine Option für die Startformation sein. Dagegen fehlt Rene Hinrichs in beiden Partien. Er steht aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung.

Abgewartet werden muss jedoch noch, ob die Partie am Donnerstag tatsächlich angepfiffen werden kann. Denn angesichts des Regenwetters der vergangenen Tage liegt eine Verlegung im Bereich des Möglichen. „Wir wollen schon spielen, aber nicht um jeden Preis“, sagt Goerdel. Laut ihm ist es eine Option – wie schon am Sonntag gegen Langwedel –, auf dem Nebenplatz zu spielen.