Für eine äußerst willkommene Abwechslung sorgte Rafael Czichos bei den Nachwuchskickern der U12 II des JFV Verden/Brunsbrock. Der für den 1. FC Köln spielende Bundesligaprofi wählte sich am Ende eines Online-Trainings in die Konferenz der Mannschaft ein. So hatten die jungen Talente die Gelegenheit, den gebürtigen Ottersberger mit ihren Fragen zu löchern.

„Es ist ja vor allem für die Kids gerade keine leichte Zeit. Seit Monaten müssen sie auf ihren Sport verzichten. Als Trainer versuchen wir immer, sie mit kreativen Ideen zusammenzuhalten. Wir haben in den letzten Wochen konstant kleine Einheiten online durchgeführt. Das haben die Kids wirklich super mitgemacht und diese Aktion jetzt sollte eine kleine Belohnung für sie sein“, berichtet Trainer Tobias Witzel. Bei seinen Schützlingen fielen im Gespräch mit Czichos dann auch schnell die Scheuklappen. Nach den ersten Fragen war das Eis gebrochen und es entwickelte sich ein munterer Dialog. Viele Fragen konnte der 30-jährige umgehend beantworten – zum Beispiel, wer für ihn der stärkste Gegenspieler sei: „Da muss ich natürlich Lewandowski und Haaland nennen, aber in den letzten Jahren gab es gegen meinen ehemaligen Mitspieler Jhon Cordoba Im Training auch einige blaue Flecken.“ Einige knifflige Fragen hatten die JFV-Talente ebenso parat.

Das virtuelle Treffen wurde aber nicht zu einer Einbahnstraße. Auch Rafael Czichos fragte die Kids zwischendurch nach ihren Vorbildern oder Lieblingsvereinen und ermunterte die Spieler, fleißig zu trainieren, um sich weiterzuentwickeln. „Ins Stocken ist das Gespräch zu keinem Zeitpunkt geraten. Wir hatten im Vorfeld als Mannschaft einige Fragen gesammelt, damit sich nicht alles wiederholt. Aber den Kids sind dann immer weitere spontane Fragen eingefallen“, sagte Tobias Witzel. JFV-Mittelfeldspieler Ole Metzing ließ es sich dann auch nicht nehmen, Rafael Czichos für den Sommer zum Training seiner Mannschaft einzuladen, was dieser umgehend bestätigte. „Wir nehmen Rafael nun natürlich beim Wort“, sagte Tobias Witzel schmunzelnd. „Insgesamt war es wirklich eine tolle Aktion. Rafael hat sich echt Zeit genommen, war total sympathisch und die Kids waren begeistert. Aus meiner Sicht war es ein cooler Abschluss der Online-Wochen. Aber nun dürfen wir endlich wieder raus auf den Platz. Denn die Kids haben sehr deutlich gemacht, dass ihnen das gerade immens fehlt.“ Auch für den Bundesligaprofi waren es kurzweilige 30 Minuten: „Es ist schon immer interessant, welche Fragen den Kids so einfallen. Schön, wenn ich ihnen so eine kleine Freude machen konnte.“