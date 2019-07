Schneller als fast alle Konkurrenten: Leon Bauchmüller stellte in Oschersleben sein Talent einmal mehr unter Beweis. (FR)

Die Arena Oschersleben in Sachsen-Anhalt ist zweifelsfrei ein Mekka für alle Freunde rassigen Motorsports. Dort tummeln sich regelmäßig sowohl die Profis auf zwei und vier Rädern als auch der ambitionierte Nachwuchs. Zu Letzterem zählt zweifelsfrei der Bendingbosteler Leon Bauchmüller, der sich als talentierter Kartfahrer bereits einen Namen gemacht hat. Jetzt, mit gerade mal zwölf Jahren, startet er in der ADAC Kart Academy – und das sehr erfolgreich. Er führt nämlich aktuell die Rookie-Wertung, also die der Neulinge in dieser Serie, an. Darüber hinaus liegt er im Gesamtklassement auf Rang zwei.

Auf dem 1018 Meter langen Kurs in Oschersleben, laut eigener Aussage eine seiner Heimstrecken, bestätigte Bauchmüller den positiven Eindruck. Seinem Ziel, auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke ganz vorne mitzumischen, kam er sogleich nach. Und das bereits im Zeittraining, das Bauchmüller als Zweitschnellster absolvierte. Doch im ersten Finalrennen ging es zunächst drunter und drüber. Das Talent aus Bendingbostel fiel bis auf Platz sechs zurück. Bauchmüller ist jedoch ein Kämpfer, der ungern aufgibt. So gelang es ihm, Rang für Rang nach gutzumachen und die Ziellinie als Zweiter zu überqueren.

Gestärkt von der erfolgreichen Aufholjagd und darüber hinaus von der Pole-Position startend raste Bauchmüller der Konkurrenz im zweiten Rennen zunächst davon. Es schien lange Zeit so, als könne er seinen ersten Saisonsieg in diesem Jahr feiern. Doch kurz vor dem Ende der insgesamt 16 Runden wurde er von einem Rivalen überholt und kam erneut als Zweiter an. Im dritten und finalen Wertungslauf startete Bauchmüller von Position drei, machte aber rasch einen Platz gut. Wieder fuhr er als Zweiter ins Ziel. Doch aufgrund einer Drei-Sekunden-Strafe musste sich der Youngster in diesem Rennen letztlich mit Rang drei begnügen – was aber halb so wild war. Denn der zweite Platz in der Tageswertung war Leon Bauchmüller nicht mehr zu nehmen.

„Damit konnte ich weitere wichtige Punkte sammeln und freue mich besonders darüber, dass ich erneut die Rookie-Wertung gewonnen habe und meine Position weiter ausbauen konnte“, sagte der Förderpilot des ADAC Weser-Ems. In fünf Wochen ist er erneut gefordert. Dann macht die Kart Academy Station in Kerpen. Und Leon Bauchmüller könnte den ersten Grundstein für einen möglichen Titelgewinn legen. Da trifft es sich gut, dass er bereits zuvor beim ADAC Kart Cup an gleicher Stelle seine Runden dreht – optimale Vorbereitung.