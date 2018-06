Luca Ahrendt und Erkan Kahraman (rechts) zeigten in Nethen großen Einsatz, mussten sich am Ende aber mit Platz neun zufriedengeben. (fr)

Nethen. Bereits beim A-Cup auf dem Lahofgelände hatten Ole Sagajewski und Maksym Loskutov ihre Stärken im Rahmen der Beach-Tour des Nordwestdeutschen Volleyballverbandes gezeigt. Jetzt stellten die beiden Beachvolleyballer ein weiteres Mal unter Beweis, dass sie nicht nur vor der eigenen Haustür groß aufspielen können. Das Duo des TV Baden startete bei einem A-Cup in Nethen und wurde dort erst im Finale gestoppt. Mit Luca Ahrendt und Erkan Kahraman war noch ein weiteres Beach-Duo des TV Baden am Start. Die beiden belegten in der Abschlusstabelle den neunten Platz.

Während Loskutov/Sagajewski in der ersten Runde ein Freilos hatten, mussten Ahrendt/Kahraman das sandige Feld betreten. Sie verloren ihr Auftaktmatch und mussten somit in die Loserrunde 1. In dieser sollte es für das TVB-Duo eigentlich darum gehen, das komplette Turnier-Aus zu verhindern. Allerdings erhielt es ein Freilos und schaffte somit kampflos den Sprung in die Loserrunde 2. In dieser schieden sie dann endgültig aus dem Turnier aus – allerdings knapp. Satz Nummer eins verloren sie noch deutlich (10:15), in Durchgang zwei stemmten sie sich hingegen lange gegen die Niederlage. Am Ende gewannen ihre Gegner den Satz mit 24:22.

Bei Ole Sagajewski und Maksym Loskutov verlief das Turnier lange Zeit blendend. Die beiden künftigen Zweitligaspieler gaben auf dem Weg ins Finale nicht einen Satz ab. Im Endspiel standen sie dann Bastian Ebeling und Jonas Kaminski aus Braunschweig gegenüber. Das Duo aus der Löwenstadt sollte sich für die Badener schließlich als zu stark erweisen. Ebeling/Kaminski setzten sich mit 2:0 (21:12, 21:8) souverän durch und feierten somit den Gewinn des A-Cups.