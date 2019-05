Trainer Peter-Michael Sagajewski (vorne links) fand während der Deutschen Meisterschaften in Heidelberg häufig die richtigen Worte, denn die U14-Spieler des TV Baden zeigte sowohl spielerisch als auch kämpferisch über das gesamte Wochenende hinweg eine starke Leistung. (fr)

Heidelberg. Gegen den späteren Titelträger TSV Mühldorf kurz vor einer großen Sensation gestanden und die Berliner Talentschmiede SG Rotation Prenzlauer Berg nach dramatischen Kampf in die Knie gezwungen: Die U14-Volleyballer des TV Baden haben bei den Deutschen Meisterschaften in Heidelberg einen glänzenden Eindruck hinterlassen und einen ordentlichen zehnten Platz erzielt. „Mit der sportlichen Leistung bin ich hochzufrieden, weil die Mannschaft während des Turniers einen super Reifeprozess durchgemacht hat“, lobte Trainer Peter-Michael Sagajewski.

Bereits am Donnerstag, zwei Tage vor Turnierstart, machte sich die Mannschaft mit zwei Kleinbussen auf die 520 Kilometer lange Reise gen Baden-Württemberg. Am Abend stand dann noch das wichtige Abschlusstraining auf dem Plan, bevor die Badener am Sonnabend in Gruppe A gegen den Südwestmeister, DJK Freigericht, in den Wettbewerb starteten.

Den unerfahrenen TVB-Akteuren war die Anspannung ins Gesicht geschrieben, nicht ohne Grund ging der erste Durchgang verloren (22:25). Baden steigerte sich jedoch, sicherte sich Satz zwei locker mit 25:18 und ließ im Tiebreak nichts mehr anbrennen (15:8).

Im zweiten Gruppenspiel bot die Sagajewski-Sechs dem Südostmeister und späteren Sieger TSV Mühldorf eine große Schlacht und schnupperte an der Sensation, als der erste Satz mit 25:21 gewonnen wurde. „Jogi Tille, der Trainer von Mühldorf, sagte mir, dass seine Mannschaft viel Dusel hatte und wir einen fantastischen ersten Satz gespielt haben“, erzählte Sagajewski und ergänzte: „Sie haben richtig geschwitzt. Aber im zweiten und dritten Satz haben wir zu viele Fehler gemacht. Dieses hohe Niveau konnten wir einfach nicht durchhalten. Beim nächsten Mal werden wir versuchen, zwei so starke Durchgänge zu spielen.“

Mit einem souveränen und erwarteten 2:0-Satzsieg gegen den HT Barmbek Uhlenhorst landete der TVB auf dem zweiten Platz in seiner Gruppe. Ausgerechnet im Kreuzspiel um den Einzug ins Viertelfinale gegen die Leipziger Talentschmiede L.E. Volleys zeigten die Badener ihre schwächste Leistung und unterlagen deutlich (17:25, 21:25). „Da sind wir leider hinter unseren Erwartungen geblieben. Im zweiten Satz waren wir dran, aber gegen einen starken Gegner haben wir eine Führung verspielt“, schilderte Sagajewski, dessen Team nach dieser Niederlage nicht mehr den erhofften achten Platz erreichen konnte. Trotz dieser kleinen Enttäuschung ließen die Talente die Köpfe keinesfalls hängen und begeisterten ihre mitgereisten Eltern mit einem grandiosen 2:1-Überraschungssieg gegen die SG Rotation Prenzlauer Berg aus Berlin. Dabei endete der zweite Durchgang nach einer wahren Achterbahnfahrt der Gefühle mit 36:34 für die Niedersachsen.

„Bei diesem Verein landen die besten Berliner Nachwuchsspieler, die haben richtig was drauf. Die Jungs sind über sich hinausgewachsen“, bilanzierte Sagajewski, der zum Abschluss im Spiel um Platz neun gegen den Westdeutschen Meister VoR Paderborn allen Spielern die Möglichkeit gab, sich zu präsentieren. Am Ende setzte es eine 0:2-Niederlage. Dennoch haben die Badener im Konzert der Großen für erstaunlich viel Furore gesorgt.