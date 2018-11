Will auf Dauer beim TB Uphusen die Richtung mit vorgeben: Dennis Janssen. In puncto schwankende Leistungen weiß er derzeit aber auch keine Lösung. (Björn Hake)

Im Grunde spielt der TB Uphusen eine gute Saison in der Oberliga Niedersachsen – Rang acht mit 22 Punkten. Doch es hätte auch noch deutlich rosiger aussehen können, richtig?

Dennis Janssen: Ja, das kann man so sagen. Wir haben an uns selber eigentlich auch einen höheren Anspruch. Es ist alles etwas unglücklich gelaufen.

Definitiv. Wir sind alle erfolgsbesessen. Nur wir kriegen es irgendwie nicht auf die Kette. Die Konstanz, die wir in der Rückrunde der vergangenen Saison hatten, die ist uns etwas abhandengekommen. Woran das liegt? Wenn wir das wüssten, würden wir es ändern.

Nein, daran liegt es sicherlich nicht. Zum Teil liegt es daran, dass die Gegner uns in der Rückrunde auch mal angelaufen haben, versucht haben, das Spiel zu machen. Jetzt treffen wir zumeist auf Mannschaften, abgesehen vom HSC Hannover, die sich hinten reinstellen und irgendwie versuchen, ein Tor zu machen. Ich kann nie sagen, dass wir die schlechtere Mannschaft waren, außer gegen Atlas. Die Mannschaften haben sich einfach besser auf uns eingestellt und wissen, wo unsere Probleme liegen.

Wir haben mit die beste Abwehr der Liga, abgesehen von den individuellen Fehlern, aber die macht jede Mannschaft mal. Die Chancenverwertung würde ich auf jeden Fall groß anmarkern. Wie gegen Arminia Hannover zuletzt, da haben wir eine riesige Chance, bei der Ricardo (Ricardo Marafona da Costa, Anm. d. Red.) aus fünf Metern den Spieler auf der Linie anschießt. Das kann passieren, aber solche Dinger müssen einfach rein. Gegen den HSC lief es ganz anders, weil wir da ganz wenig liegen gelassen haben. Eine Woche später bekommt man dann nur eine Chance, das ist in der Liga manchmal so, die müssen wir dann auch mal machen.

Ich denke, wir können beide Systeme sehr gut spielen. Ich finde, in der Dreierkette wirken wir noch dominanter. Ob unsere schwankenden Leistungen mit den Systemwechseln zu tun haben, darüber haben wir auch schon oft geredet. Aber das ist nicht die Ausrede, dass kann sie auch nicht sein.

Das ist tatsächlich so, darüber habe ich gerade noch mit Philipp-Bruno Rockahr geredet. Letzte Saison war ja jedes Spiel ein Endspiel, immer mussten wir. Jetzt steht das Spiel gegen Gifhorn an. Wenn wir das nicht gewinnen, dann sind wir unten mit dabei. Philipp sagte schon aus Spaß: Pass auf, das gewinnen wir, weil wir müssen. Ich weiß nicht, ob wir dieses Müssen benötigen. Im Moment ist man da etwas ratlos.

Auf keinen Fall. Es gibt diese Saison keine Über-Mannschaft in dieser Liga.

Nein, das kann ich niemanden vorwerfen. Wir bereiten uns eigentlich immer gleich vor. Das ganze Team will gewinnen, auf jeden Fall.

Das stimmt. Ich erwische mich selbst bei Momenten, in denen ich denke: Oh, es ist viel zu ruhig. Das sind dann Phasen, in denen man mehr mit sich selbst zu kämpfen hat und mit sich beschäftigt ist.

Ja, einer, der auch mal trifft, wenn wir nicht die bessere Mannschaft sind. Das hatten wir letzte Saison mit David Airich und Thomas Celik. Aber es sind auch die Fehlenden. Wenn einer wie Kevin Artmann verletzt ist, dann fehlt der spürbar auf dem Platz, ebenso Frithjof. Diese Achse, die bestehen muss, die wird immer wieder auseinandergerissen. Doch wir haben auch Spieler, die nachkommen. Wie Leon Krämer, der wird immer besser. Ich denke, er wird auch seine Chancen bekommen. Nach so einem mauen Auftritt wie in Hannover muss sich etwas ändern.

Ja, er war der Hauptgrund. Aber jetzt bin ich bei Uphusen, alles gut.

Nein, ich habe auch für zwei Jahre unterschrieben und habe nicht vor, wieder wegzugehen. Zudem habe ich am Dienstag meine Zusage gegeben, die A-Jugend in Uphusen zu trainieren. Dementsprechend bin ich zufrieden in Uphusen – außer mit den Leistungen teils (schmunzelt). Ich habe nicht vor zu wechseln. Heißt nicht, dass ich nie wieder zu Atlas gehen würde, ich verstehe mich ja mit vielen dort gut. Aber ich habe vor, in Uphusen länger zu bleiben.

Zur Person

Dennis Janssen (28)

ist Fußball-Spieler beim Oberligisten TB Uphusen. Janssen wechselte Ende 2017 vom SV Atlas Delmenhorst zu den Arenkampkickern. Er gehört zu den Führungskräften der Mannschaft.