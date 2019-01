Das Minimalziel der Saison hat Kapitän Tim Jäger mit dem SC Achim-Baden erreicht – mehr aber auch nicht. (Björn Hake)

Harpstedt. Spannung vom ersten bis zum letzten Spieltag – die Traumvorstellung einer Saison im Sport. Zumindest im positiven Sinne hatten sich das auch die Squasher des SC Achim-Baden für diese Spielzeit in der Oberliga gewünscht. Doch nach gerade mal acht von insgesamt zwölf Partien ist die Saison für die Badener quasi beendet. Der Grund: Die Truppe um Kapitän Tim Jäger steht auf Rang vier mit sieben Punkten Abstand zu den Aufstiegs- sowie den Abstiegsplätzen. Sie befindet sich im sagenumwobenen Niemandsland.

„Tja, im Grunde kann uns nichts mehr passieren. Eigentlich sind wir durch mit der Saison“, befand Tim Jäger emotionslos. Diese Reaktion passt, denn diese Platzierung ist weder sonderlich gut noch sonderlich schlecht. „Es herrscht weder Begeisterung, noch sind wir am Boden zerstört. Es ist irgendwas dazwischen“, ordnet Jäger ein. Das Minimalziel, der Klassenerhalt, ist erreicht – mehr aber auch nicht.

Mehr wäre wohl möglich gewesen, wenn die Truppe konstant mit der besten Aufstellung hätte antreten können. Doch daraus wurde wie in der vergangenen Saison erneut nichts. Spitzenspieler Florian Schiffczyk ist weiterhin nicht bei alter Leistungsstärke. Eine schwere Knieverletzung hatte ihn in der Spielzeit 2017/2018 außer Gefecht gesetzt. Mit den Nachfolgen hat er noch immer zu kämpfen. „Es kommt und geht“, weiß Tim Jäger. Zudem plagt sich auch die Nummer drei Katharina Hinrichs mit körperlichen Problemen durch die Saison und kommt gerade mal auf vier Einsätze.

Doppelt deutlich

Hätte, wenn und aber – die Badener konnten nicht immer in Bestbesetzung antreten, was auch für den Doppelspieltag beim Ligaprimus Bassumer SC Shooting Birds in Harpstedt galt. Das Knie bei Schiffczyk und der Rücken bei Hinrichs verhinderten deren Einsätze einmal mehr.

In Spiel eins gegen den Tabellenletzten Squash Hôncas Neustadt II waren die auch nicht vonnöten. Mit Neustadt II hatten Jäger und Co. keinerlei Probleme. Das erste Match ging kampflos an die Badener, da Neustadt nur mit drei Spielern angereist war. Die drei weiteren Partien verliefen ebenfalls problemlos. So erledigten Steffen Rohde und Tim Jäger ihre Aufgaben mit jeweils 3:0 im Schnelldurchgang. Und auch Badens Nummer zwei Ulf Mettchen benötigte für seinen Kontrahenten nicht viel länger – 3:1.

Somit waren die ersten drei Punkte eingefahren. Mehr sollten es aber auch nicht werden, zur leichten Überraschung Jägers. „Ich hatte mir gegen Bassum schon etwas ausgerechnet. Eigentlich wäre auch was drin gewesen.“ Das große Plus der Bassumer: Sie sind stark besetzt auf den Positionen drei und vier. Die Gegner bekommen es dann mit Nicolaas Gerritsen und dem Ex-Badener Michael Weiler zu tun, beide verfügen über Bundesliga-Erfahrung. Im Hinspiel hatte Steffen Rohde keine Chance gegen Weiler, gleiches erlebte Gerken diesmal und zog mit 0:3 den Kürzeren. „Er ist einfach zu abgewichst, man muss schon genau wissen, wie man gegen ihn spielt“, nahm Jäger den Youngster in Schutz. Und auch die zweite Nachwuchskraft, Steffen Rohde, ging gegen Gerritsen mit 0:3 leer aus. Etwas überraschend folgte dann die nächste Höchststrafe für Ulf Mettchen. „Dass er so glatt verliert, hatte ich nicht gedacht“, betonte Jäger.

Somit ging es für den Mannschaftskapitän der Badener nur noch um die glorreiche Goldene Ananas. Und die hätte Tim Jäger eigentlich gerne gehabt, doch ihm habe der letzte Biss bei seiner 2:3-Niederlage gegen Janek Kreutzträger gefehlt. Weniger schlimm, denn spannend war es ja zu diesem Zeitpunkt ja eh nicht mehr – wie wahrscheinlich auch die restliche Saison.

Squash Hôncas Neustadt 2 : SC Achim-Baden 0:4

Steen - Jäger 5:11, 7:11, 3:11; Muhlert - Mettchen 3:11, 11:7, 7:11, 5:11; Ludewig - Rohde 4:11, 7:11, 1:11; nicht angetreten - Gerken 0:11, 0:11, 0:11

Bassumer SC Shooting Birds : SC Achim-Baden 4:0

Kreutzträger - Jäger 5:11, 11:5, 6:11, 11:9, 11:8; Tiemann - Mettchen 11:2, 11:5, 11:8; Gerritsen - Rohde 11:7, 11:4, 11:6; Weiler - Gerken 11:3, 11:6, 11:8