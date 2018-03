Dass momentan Winter ist, ist für die Leichtathleten alles andere als ein Grund, eine Pause einzulegen. Viele Sportler aus dem Landkreis Verden sind jetzt bei verschiedenen Wettkämpfen in Norddeutschland unterwegs gewesen.

Bei den Landesmeisterschaften im Cross-Laufen sollten eigentlich 13 Athleten der LG Kreis Verden teilnehmen. Helmut Behrmann, Sportwart der LGKV, teilte jedoch mit, dass wegen Krankheit fünf Läufer auf ihren Start in Löningen (Kreis Cloppenburg) verzichten mussten. „Doch die sieben Seniorinnen und Michael Trense als einziger LGKV-Senior zeigten starke Rennen mit vorderen Platzierungen“, sagte Behrmann.

Trense lief in der Altersklasse M55 über die 6750 Meter 29:46 Minuten. Mit dieser Zeit belegte er den sechsten Platz. Bei den Frauen erreichte Melanie Noack über die 3750 Meter Platz 38 in der Gesamtwertung und war zweitschnellste W35-Seniorin. Sonja Prüser (W45) sowie Birgit Schwers (W55) liefen jeweils auf Rang drei. Bei den W50-Seniorinnen gingen die Plätze fünf bis sieben an LGKV-Läuferinnen. Fünfte wurde Carola Vömel. Dahinter platzierten sich Gisela Trense und Hannah Augustin (Verden). Ursula Siewert (W60) verpasste als Vierte knapp das Podest. In der Mannschaftswertung der Frauen kam das erste LGKV-Team mit Melanie Noack, Sonja Prüser und Birgit Schwers auf Rang neun. Zwölfter wurde LGKV II (Carola Vömel, Ursula Siewert und Gisela Trense). In der Teamwertung W50/55 wurden Schwers, Vömel und Trense Vize-Meister. Bei den Senioren-Hallenmeisterschaft der Landesverbände Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern waren vier LGKV-Athleten dabei. Allerdings starteten sie in Hamburg außer Konkurrenz. Karin Schmidt, Cäcilia Apel-Kranz, Ute Jordan und Birgit Schwers liefen erstmals in der LGKV-Geschichte eine 4x200 Meter Staffel. Das Quartett trat gegen zwei Staffeln der Altersklasse W40/45 an. Das LGKV-Team lief in 2:24,22 Minuten auf Rang drei.

Der Nachwuchs der LGKV nutzte hingegen die Möglichkeiten, beim Hallensportfest des Bremer LT in der Halle des Weserstadions zu starten. Dort zeigten laut Behrmann sechs LGKV-Mädchen starke Leistungen, allen voran Kajsa Gerkens (U18). Sie war mit 9,31 Sekunden Schnellste über die 60-Meter-Hürden. Behrmann: „Kajsa verbesserte ihre Bestzeit deutlich um 15 Hundertstelsekunden.“ Im Hochsprung überwand sie 1,48 Meter, stellte damit eine neue persönliche Bestleistung auf und wurde Dritte. Hinzu kamen dann noch zwei zweite Plätze im 60-Meter-Sprint und Weitsprung. Das Finale der besten acht Weitspringerinnen erreichten auch Anna Holfeld und Jana Gundlack. Erstere wurde Vierte, Gundlack Fünfte. „Im 60-Meter-Hürdensprint wurde Jana Vierte und Anna Fünfte“, berichtete Behrmann. Zwei zweite Plätze erkämpfte sich Ema Aldag (W15) im 60-Meter-Sprint und im Weitsprung. Bei den W13-Mädchen wurde Charlotte Nolte über 60 Meter Elfte sowie Zwölfte im Weitsprung.

Linna Gerkens startete bei den W12-Mädchen wie ihre Schwester viermal. Rang zwei gab es für sie über 60 Meter. Bei ihrem ersten Hürden-Wettkampf und im Weitsprung schnappte sie sich jeweils Platz zwei. Darüber hinaus belegte sie im Hochsprung Platz drei.