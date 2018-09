Mit elf Toren war Juri Wolkow Verdens bester Torschütze. (Björn Hake)

Drochtersen. „Wir sind gut ins Spiel gekommen, die erste Viertelstunde war hervorragend. Am Ende war es dann ein verdienter Sieg.“ Nach dem 29:26 (17:14) der von ihm trainierten Landesliga-Handballer der HSG Verden-Aller bei der HSG Bützfleth/Drochtersen zeigte sich Sascha Kunze vollauf zufrieden mit der Vorstellung seiner Sieben.

Kunze hatte den Verbandsliga-Absteiger in der Vorwoche bei der Niederlage in Oyten beobachtet und dabei offensichtlich die richtigen Schlüsse gezogen. Von Beginn an diktierten die Gäste die Begegnung. Juri Wolkow – mit elf Treffern bester Werfer im Team der Domstädter – und Jan Torge zeichneten für die 2:0-Führung der HSG Verden-Aller verantwortlich (4.). Diese gab die Kunze-Crew im weiteren verlauf der Begegnung nicht wieder her.

Auch fünf Minuten vor der Schlusssirene lagen die Gäste noch mit drei Toren vorne – 27:24. Als sich auf Bützflether Seite Yannik Moje (sieben Tore) und Trainer Maximillian Bock zeitgleich eine Zeitstrafe abholten, war die Partie zugunsten der Verdener gelaufen. Die beiden letzten Treffer für die Gäste erzielte Uli Mattfeldt. Verdens junger Linkshänder traf zum 24:28 und 25:29.

Mit dem Sieg an der Unterelbe hat sich die HSG Verden-Aller eine Woche vor dem Gastspiel beim TV Oyten erstmals in dieser Saison ein positives Punktekonto verschafft. Als Achter weist die HSG nach drei Spielen 4:2 Zähler auf. Auswärts sind die Männer aus der Kreisstadt in dieser Saison noch ungeschlagen. Sollte Sascha Kunze am kommenden Sonntag bei seiner Rückkehr in die Pestalozzihalle ein weiterer Erfolg in der Fremde gelingen, dann winkt der HSG im optimalen Fall sogar die Tabellenführung.