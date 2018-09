Peter Igel (hinten) und Frank Müller feierten mit ihrem TV Oyten einen wichtigen Heimsieg gegen Bremervörde. (Braunschädel)

Wichtiger Heimsieg für die Tischtennis-Herren des TV Oyten: In der Bezirksoberliga West besiegten die Gastgeber den TSV Bremervörde durch einen Erfolg im Schlussdoppel mit 9:7. Wie schon beim Saisonauftakt in Stade wussten die Spieler des TVO in den Doppeln zu überzeugen. Nach Siegen durch Peter Igel/Frank Müller sowie Dirk Chamier von Gliszczynski/Frank Mindermann verpassten Franz König und Arne Fichtner nur knapp den perfekten Auftakt. Das Duo hatte das Einserdoppel der Gäste am Rande der Niederlage und verlor nur hauchdünn mit 9:11 im Entscheidungssatz.

Im ersten Einzel des Tages legte Abwehrstratege Peter Igel nach, dem auch Franz König einen klaren Dreisatzsieg folgen ließ. Anschließend gab es die beste Phase des TSV Bremervörde. Zunächst musste sich Dirk Chamier von Gliszczynski in vier Sätzen geschlagen geben. Bitter wurde es in den Duellen von Arne Fichtner, Frank Müller und Frank Mindermann. Das Trio unterlag jeweils knapp mit 2:3, sodass die Gäste mit 5:4 in Front lagen. Doch dem TVO gelang die Wende: Nacheinander gewannen Peter Igel, Dirk Chamier von Gliszczynski und Franz König dank starker Leistungen. Einen weiteren Punkt hatte Arne Fichtner bei einer 2:0-Satzführung auf dem Schläger, gab das Match aber genauso ab wie Frank Müller, dem es an der nötigen Sicherheit fehlte. Einen wichtigen Erfolg steuerte anschließend Frank Mindermann bei. Er dominierte sein Match gegen Curt Mayer und feierte seinen ersten Saisonsieg im Einzel.

So ging es für die Gastgeber mit einer Führung im Rücken ins Schlussdoppel. Dort behielten die erfahrenen Peter Igel und Frank Müller in den wichtigen Situationen die Ruhe und machten den Punktspielsieg perfekt. „Das klare Satzverhältnis zu unseren Gunsten unterstreicht, dass der Sieg verdient war. Ärgerlich war nur, dass wir alle Fünfsatzspiele verloren haben. Ein Sonderlob hat sich Franz König für seine überzeugenden Siege im mittleren Paarkreuz verdient“, betonte Mannschaftsführer Frank Mindermann.