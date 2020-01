Maximilian Schön und Co. verloren am Wochenende auswärts. (Björn Hake)

Bad Zwischenahn. Die Auswärtsteams hatten es am vergangenen Spieltag der Volleyball-Oberliga nicht leicht. Sechs Partien wurden ausgetragen – stets behielt die gastgebende Mannschaft die Oberhand. Zu den unterlegenen Teams zählte auch der TV Baden II. Die Zweitliga-Reserve verlor mit 2:3 (18:25, 25:19, 25:20, 17:25, 9:15) beim Spitzenreiter VSG Ammerland II. Durch das Erreichen des Tiebreaks nahmen die Gäste aber immerhin einen Punkt mit auf die Heimreise.

Ein Zähler beim Tabellenführer holen, das ist ein Resultat, mit dem ein Trainer durchaus zufrieden sein darf. Bei Badens Coach Peter-Michael Sagajewski herrschten nach der Niederlage allerdings gemischte Gefühle. „Bei der Draufsicht ist sicherlich alles in Ordnung. Wenn man das Spiel aber gesehen hat, bleibt ein Geschmäckle. Denn im Grunde haben wir zwei Punkte verschenkt“, schilderte Sagajewski. Alles andere als einverstanden war der Coach mit der Leistung, die seine Mannschaft in Satz Nummer vier geboten hatte. „Man kann sicher niemandem vorwerfen, dass er so etwas mit Absicht macht. Aber alle Spieler haben bei uns einen Gang runtergeschaltet. Dabei haben wir Ammerland in Satz drei noch auseinandergeschossen“, sagte Sagajewski. Der Gegner, der nach dem 1:2-Satzrückstand mit dem Rücken zur Wand stand, habe hingegen Vollgas gegeben.

Junger Libero überzeugt

Die Folge war, dass die VSG Ammerland den vierten Durchgang deutlich für sich entschieden hat. „Und im fünften Satz lagen wir dann am Boden“, machte Sagajewski deutlich, dass die Ammerländer im Tiebreak leichtes Spiel mit seinem Team hatten. Dennoch war der Coach froh, dass er und seine Schützlinge nicht mit leeren Händen nach Hause gefahren sind. Denn die Personallage war beim TV Baden II nicht optimal. Kurzfristig musste noch Libero Ben Bischoff krankheitsbedingt absagen. Für ihn holte Sagajewski den 16-jährigen Niel Heitmann in den Kader. Und der Junge habe komplett überzeugt, freute sich Sagajewski: „Er musste viel Verantwortung übernehmen und hat in der Abwehr viele tolle Bälle rausgeholt.“ Größtenteils war der Trainer mit seinem gesamten Team zufrieden. „Halt nur nicht mit dem vierten Satz. Darüber müssen wir noch einmal reden. Das 3:1 war möglich, aber wir stehen uns dann selbst im Weg“, meinte Peter-Michael Sagajewski.

TV Baden II: Thorben Coordes, Bjarne Schulz, Leander Schulz, Balint Bencsik, Han Wong, Niel Heitmann, Waldemar Peter, David Weiß, Sergej Stanke, Maximilian Schön.