Wer in der Fairness-Wertung ganz oben steht, der hat diesen drei Herren in der Saison wenig Arbeit beschert. (Fredrik von Erichsen/DPA)

Landkreis Verden. Gehen die Spielzeiten in den Fußball-Ligen dem Ende entgegen, dann beginnt das Abstiegsgespenst sein Unwesen zu treiben. Dann ist es Zeit für den Abstiegskampf, und der endet nicht ohne Grund auf Kampf. Die Emotionen kochen hoch, die Duelle um den Ball werden noch ein bisschen härter geführt, es wird noch mehr versucht, sich durchzubeißen, keinen Meter verloren zu geben – verständlich, immerhin geht es ums Überleben, zumindest ums sportliche Überleben.

„Wenn du oben stehst, dann machst du das Spiel, lässt mehr den Ball und Gegner laufen. Mannschaften, die unten drin stehen, müssen sich mehr auf das Verteidigen konzentrieren, da sind ein paar mehr Karten ganz normal“, weiß Nils Goerdel, der den Landesliga-Absteiger TSV Etelsen in der Rückrunde der abgelaufenen Saison gecoacht hat. Dementsprechend finden sich die Schlossparkkicker in der Gesamtliste des Fairness-Cups, dessen Wertung nun vom NFV veröffentlicht wurde, weit unten wieder. Der TSV Etelsen nimmt Rang 853 von 982 Mannschaften in Niedersachsen ein.

Zwei schwerwiegende Strafen

Jedoch muss die Platzierung der Schlossparkkicker etwas relativiert werden. Zwei Strafen gegen Funktionäre fielen mit je zehn Zählern schwer ins Gewicht. Zum Vergleich: Rote Karten werden mit fünf Zählern gewertet. „Sonst wären wir viel weiter oben“, merkt Goerdel an. Ein Platz weiter oben müsste dann ja auch mit den Zielen für die kommende Saison in der Bezirksliga einhergehen, oder? „Aufsteigen ist mir da noch etwas wichtiger“, muss Goerdel schmunzeln, „manche Dinge passieren einfach, das gehört dazu, daher lege ich da nicht den ganz großen Wert drauf, aber eine gewisse Fairness gehört dazu, die ist bei uns auch vorhanden.“

In puncto Platzierung haben zwei Verdener Teams noch schlechter abgeschnitten: Der FSV Langwedel-Völkersen wird auf Rang 925 geführt, der 1. FC Rot-Weiß Achim auf Rang 887. Die Langwedeler verbesserten sich in der Rückrunde deutlich, schrumpfte ihr Quotient doch von 5,01 auf 3,375. Zudem steckten auch sie lange Zeit im Abstiegskampf.

Zwar bestätigt RW Achim als Kreisliga-Meister die These „Abstiegskampf gleich mehr Karten“ nicht, dennoch ist diese Tendenz den Statistiken zu entnehmen. Neben Etelsen und Langwedel sind auch der TB Uphusen (Platz 744) und der TSV Ottersberg (690) weit unten in der Gesamtliste Niedersachsens zu finden.

Am anderen Ende der Fairness-Cup-Wertung findet sich der TV Oyten wieder. Die Bezirksliga-Truppe von Coach Axel Sammrey nimmt Rang fünf ein. Lediglich 25 Gelbe und eine Rote Karte für Amabinho Yaya Kone handelte sich der TVO ein. „Das war ein Aussetzer von Yaya, das konnten wir uns alle nicht erklären, weil er sonst der fairste Spieler überhaupt ist“, betont Sammrey.

Diese Rote Karte und die damit verbundenen fünf Zähler verhinderten den Sprung aufs Treppchen. Platz eins geht an den SC Uchte II aus der Kreisliga Nienburg – Absteiger. Aber: „Als der Abstieg unserer Ersten aus der Bezirksliga und damit auch unser Zwangsabstieg feststanden, haben wir nichts mehr anbrennen lassen und an den letzten Spieltagen schon auf den Fairness-Gesamtsieg gespielt. Schön, dass es geklappt hat. Das entschädigt unseren Verein schon etwas für die beiden sportlichen Abstiege“, erklärt SCU-Coach Uwe Sauer. Auf Rang zwei folgte der TV Stuhr, Meister der Bezirksliga Hannover 1.

Sammrey hätte sich gerne direkt hinter diesen Teams eingereiht, doch auch so ist er mit dem Abschneiden seiner Mannen sehr zufrieden. „Ich sage auch immer, dass man die Zweikämpfe fair gewinnen soll, ansonsten ist es eine Klasse zu hoch für einen.“ Der TV Oyten ist ein Verein, der vermehrt auf die eigene Jugend setzt – zur neuen Saison begrüßt Sammrey im Erste-Herren-Kader sechs Spieler, die vergangene Saison noch für die A-Jugend aufliefen. Und dieser Jugendarbeit kommt nun das Abschneiden der Bezirksliga-Truppe zugute. Da der TVO das fairste Team im Kreis Verden ist, hat der Verein Sportausrüstungen im Wert von 1200 Euro für seinen Nachwuchs gewonnen. „Das ist eine tolle Sache. Ausrüstung und so weiter hilft unserer Jugendarbeit natürlich sehr“, freut sich Sammrey.

Schlechte Vorbilder

In puncto Vorbildfunktion findet Axel Sammrey aber auch noch mal mahnende Worte: „Man hat jetzt bei der Weltmeisterschaft diese komischen Rollen von den Spielern gesehen, wie sie sich unnötig auf dem Platz wälzen. Das ist ein ganz schlechter Trend, die Jungs gucken natürlich alle die WM. Wenn einer das bei mir machen sollte, dann darf der ganz schnell nach Hause fahren.“

Doch zurück zum Fairness-Cup. Dem Kreis selbst ist die Rückrunde und der damit verbundene Abstiegskampf nicht gut bekommen. Zur Halbzeit lag der Kreis Verden noch an Position 13, zum Abschluss der Saison findet er sich auf Rang 18 wieder. Fairster Kreis Niedersachsens war wie bereits 2016 der Kreis Diepholz. Kreis Bentheim, Platz eins von 2017, wird diesmal auf Rang sieben geführt.