Jörg Leyens hat die Drittliga-Handballerinnen des TV Oyten in seiner ersten Saison auf den vierten Tabellenplatz geführt. Es ist ein achtbares Ergebnis. (Björn Hake)

Das Ende glich dem Anfang: Nachdem die Handballerinnen des TV Oyten mit 2:6 Punkten in die Saison der 3. Liga West gestartet waren, gingen sie mit der gleichen Ausbeute aus der Spielzeit. Doch was dazwischen lag, stimmt Trainer Jörg Leyens sehr zufrieden: In seiner ersten Saison mit dem TV Oyten schaffte es der Coach auf den vierten Platz in der Abschlusstabelle. Dieses gute Resultat gelang den „Vampires“ vor allem, weil sie in den vergangenen Monaten eine große kämpferische Qualität an den Tag gelegt hatten. Die Saison 2018/2019, sie stand für den TV Oyten im Zeichen des Aufbäumens.

Diesen Eindruck kann Jörg Leyens nur bestätigen: „Ja, wir sind immer wieder aufgestanden, wenn es sein musste.“ Es waren einige Partien in dieser Spielzeit dabei, in denen die Oytenerinnen schon wie die sicheren Verliererinnen aussahen, sich dann aber doch gegen die Niederlage stemmten. „Das Spiel in Leverkusen, in dem wir nach einem Sieben-Tore-Rückstand noch mit 33:24 gewonnen haben und der 27:25-Auswärtssieg in Bonn mit vielen Oytener Fans im Rücken waren schon Highlights, die wir genossen und die Mannschaft zusammengeschweißt haben“, erinnert sich Leyens an zwei Beispiele gerne zurück.

Nach dem Saisonauftakt war die Welt aber alles andere als rosig. Denn nach den ersten vier Spielen stand der TVO mit einem Sieg und drei Niederlagen da. „In der ersten Partie in Solingen fehlte noch das Bewusstsein, dass wir jeden schlagen können“, sagt Leyens. Der Respekt vor dem Neuen, er war zu Beginn groß. Neu waren unter anderem die Gegner. Denn der DHB hatte den TV Oyten von der Nord- in die Weststaffel gesteckt. Und nicht nur die Kontrahenten waren neu: Auch an den Coach mussten sich die Spielerinnen erst einmal gewöhnen – Jörg Leyens übernahm für den langjährigen TVO-Trainer Sebastian Kohls. Nach den vier ersten Spielen legte der TVO jedoch richtig los. Leyens: „Mit jedem Spiel haben wir neue Erfahrungen gesammelt und jede Chance genutzt, um verloren geglaubte Spiele noch umzudrehen. Der Glaube an den Sieg war stets da und ein unbändiger Kampfes-und Siegeswille prägte das Team immer mehr.“

Neun Spiele ungeschlagen

Das Selbstvertrauen wurde größer und größer – und auch das Punktekonto wurde immer praller. Zwischen dem 21. Oktober 2018 und dem 10. Februar 2019 holten die „Vampires“ 17:1 Punkte und blieben neun Spiele in Serie ungeschlagen. „Nicht zu vergessen sind die beiden Heimsiege gegen den Tabellenersten Solingen und Tabellenzweiten Fritzlar“, hebt der Trainer zwei Partien besonders hervor.

Im Schlussspurt ebbte die Erfolgswelle allerdings ein wenig ab. Das hatte jedoch nicht zwingend etwas mit den Leistungen zu tun. Viel mehr war es die personelle Situation, die Jörg Leyens zunehmend Probleme bereitete. „Die Ausfälle von Denise Engelke und Patricia Lange, später auch von Jana Kokot und phasenweise Lisa Bormann-Rajes konnten wir in einigen Spielen nicht mehr kompensieren“, sagt Leyens. „Insgesamt hat sich die Mannschaft in der schwierigen Schlussphase der Saison auch mit Unterstützung aus der Oberliga-Mannschaft und der A-Jugend bestens verkauft.“

Insgesamt sei es „eine phänomenale Saison“ gewesen, findet Leyens: „Jetzt soll aber jede Spielerin die Zeit nutzen und die Pause genießen.“ Auf den Trainer wartet indes Arbeit: Denn mit Bryana Newbern, Lena Schulz, Wiebke Meyer und vor allem Denise Engelke verlassen vier wichtige Spielerinnen das Team. Mit Elisa Führ und Emily Winkler wurden hingegen schon zwei neue Spielerinnen verpflichtet. „An der Zusammenstellung des Kaders werden wir weiterarbeiten“, sagt Leyens. Für ihn sei aber auch wichtig, dass der große Siegeswille auch in der neuen Saison ein wichtiger Bestandteil des Teams ist. Leyens: „Das darf uns nicht verloren gehen.“