Imke Müller ließ die Konkurrenz deutlich hinter sich. (Helmut Behrmann)

Mehrere Leichtathleten der LG Kreis Verden sind kürzlich beim Flutlichtsportfest in Papenburg an den Start gegangen. Dabei wussten die LGKV-Athleten durchaus zu überzeugen. Das beste Ergebnis im vorletzten Lauf des Abends gelang der Verdener U18-Läuferin Imke Müller. Im gemeinsamen Lauf der Frauen sowie der U18- und U20-Jugend setzte sie sich wenige Tage vor ihrem 17. Geburtstag in ihrem ersten und einzigen Rennen der Corona-Saison 2020 sofort an die Spitze des Feldes und siegte nach schnellen 2:21,54 Minuten mit deutlichem Vorsprung. Im gleichen Rennen steigerte sich W35-Läuferin Janin Schnackenberg (Verden) als Vierte der Frauenwertung um acht Sekunden auf 2:51,72 Minuten.

Schnelle Zeiten gelangen auch den LGKV-Männern über 1000 Meter. Im dritten von vier Zeitläufen liefen der Oytener M30-Läufer Thiemo Klein und der Verdener U20-Jugendliche Jakob Gari 900 Meter gemeinsam an der Spitze, bis sich Gari mit flotten 2:51,84 zu 2:53,30 Minuten knapp durchsetzte. Das war für den Verdener Rang zwei der U20-Jugend und für den Oytener Rang acht der Männerwertung. In diesem Rennen freute sich Läufertrainer Uwe Cordes (Bendingbostel), dass er im Alter von 55 Jahren mit 2:59,21 Minuten noch einmal unter drei Minuten auf Platz 13 der Männerwertung lief.

Gerkens-Schwestern überzeugen

Als Vierter der U20-Jugend durfte der Verdener Lennart Lenz nach längerem Verletzungsausfall mit 3:04,53 Minuten sehr zufrieden sein. Als Fünfter der U20 kam Philipp Cordes (Verden) in 3:08,19 Minuten ins Ziel. Ihren im August auf 11:28 Minuten gestellten Kreisrekord im 3000 Meter Hindernislauf der Frauen erreichte Sophie Kohlhase in Papenburg nicht ganz. Die junge Verdenerin wurde mit 11:34,66 Minuten Zweite. Auch die Gerkens-Schwestern Kajsa und Linna bestritten in Papenburg ihre letzten Saisonwettkämpfe. Kajsa, ihr LGKV-Stammverein ist der LAV Verden, war mit 15,86 Sekunden im 100 Meter Hürdenrennen Schnellste der U20-Jugend und mit 10,73 Meter auch Dreisprungbeste. Linna vom LGKV-Stammverein TSV Kirchlinteln wurde im stark besetzten 100 Meter Wettbewerb der U16-Jugend mit 14,05 Sekunden Sechste. Beim Weitsprung kam sie als 15. mit 3,62 Meter nicht wie erhofft zurecht.

Gelohnt hatte sich die Reise nach Papenburg für den Daverdener M70-Senior Rudolf Lüdemann. Über 100 Meter verbesserte er als 18. unter 24 Männern und Senioren seine Jahresbestzeit um eine Sekunde auf 14,61 Sekunden und war auch über 200 Meter als 16. unter 19 angetretenen Sprintern mit 30,74 Sekunden eine halbe Sekunde schneller als beim Gewinn der Landesmeisterschaft vier Wochen zuvor in Zeven.