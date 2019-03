Oyten. Die Handballerinnen des TV Oyten III können weiterhin darauf hoffen, auch in der neuen Saison in der Landesliga antreten zu dürfen. Denn der Tabellenletzte gewann am Sonntag mit 27:25 (13:11) gegen den TuS Komet Arsten.

Der Auftakt war aber gar nicht nach dem Geschmack von Trainerin Merle Blumenthal. Denn als etwas mehr als vier Minuten von der Uhr waren, führten die Gäste mit 3:0. Doch nach den misslungenen Auftaktminuten wurde der TV Oyten III besser. Nachdem Helena Marks das 3:3 erzielt hatte, gingen die Gastgeberinnen in Führung. Diese betrug in der 16. Minute immerhin drei Treffer. Diesen Drei-Tore-Vorsprung verteidigte die Blumenthal-Sieben während des ersten Durchgangs tapfer. Beim Pausenpfiff betrug die Führung noch zwei Tore (13:11).

Im zweiten Durchgang schenkten sich beide Mannschaften weiterhin nichts. Dementsprechend blieb es lange Zeit ausgeglichen. Arsten gelang zudem der Ausgleich zum 17:17. Doch der TVO wollte die zwei Punkte unbedingt. Neun Minuten vor dem Abpfiff brachte Helena Marks ihr Team mit 23:19 in Führung. Vier Minuten vor Ende betrug der Vorsprung noch immer vier Treffer (26:22). Der TuS verkürzte noch einmal: 30 Sekunden vor dem Schlusspfiff lag Arsten nur noch minimal zurück – 25:26. Alena Böttjer machte im Gegenzug den Heimsieg des TVO jedoch perfekt.

Durch den Erfolg hat das Team nun neun Punkte auf der Habenseite. Zudem hat der TVO einen Vorteil: Die „Vampires“ haben noch drei Spiele mehr zu absolvieren als so mancher Konkurrent im Abstiegskampf.