Badens Nummer fünf, Nick Sörensen, hat mit seinem Team in Schüttorf verloren. Allerdings kam die Pleite nicht überraschend. (Björn Hake)

Schüttorf. Eine Sache durfte Fabio Bartolone am Sonntagnachmittag dann doch noch feststellen. Seine Mannschaft, die Volleyballer des TV Baden, sind durchaus in der Lage, sich innerhalb einer Partie enorm zu steigern. Das ist dem TVB im Auswärtsspiel gegen den FC Schüttorf 09 gelungen. Doch auch die Steigerung sollte den Badenern am Ende nicht helfen: Sie verloren in der Grafschaft Bentheim mit 1:3 (18:25, 19:25, 25:21, 19:25). Das Bartolone-Team hat somit im dritten Spiel in der 2. Bundesliga Nord die dritte Niederlage kassiert.

Nach den beiden ersten Sätzen musste der Coach Schlimmes befürchten. Denn in diesen waren die Gäste gegen den favorisierten FCS deutlich unterlegen. Der erste Spielabschnitt war nach etwas mehr als 20 Minuten zu Ende. Die Schüttorfer ließen nur 18 Punkte des TV Baden zu. In Durchgang zwei war es ein Zähler mehr. Das Team von FC-Coach Stefan Jäger schien einem ungefährdeten 3:0-Erfolg entgegenzusteuern. „In den beiden ersten Sätzen war vor allem die Annahme nicht gut bei uns“, fand Fabio Bartolone einen Aspekt, der verbessert werden musste.

Und die Badener wurden in der Tat besser. „Die Jungs haben im dritten Satz eine tolle Reaktion gezeigt“, lobte der Coach den Willen seiner Schützlinge. Dass sich die Gäste steigerten, habe aber auch daran gelegen, dass Bartolone die Aufstellung im Vergleich zu den beiden Auftaktsätzen leicht verändert hatte. „Zudem haben wir den Kopf frei gehabt“, machte der TVB-Trainer deutlich, dass seine Mannschaft in Schüttorf im Grunde nichts zu verlieren hatte. „Die Jungs sind darüber hinaus ein größeres Risiko im Angriff eingegangen.“ Dafür wurde der Aufsteiger belohnt: Beim 19:18 für den TVB war noch nicht ersichtlich, wer sich den dritten Satz holen würde. Schließlich erzwangen die Badener noch einen vierten Durchgang. Und auch diesen hielten die Gäste lange Zeit offen. Mitte des Abschnitts stand es 14:14.

Wichtige Partie gegen Braunschweig

In der Folge machten sich die besseren Anlagen der Schüttorfer aber wieder bemerkbar. Beim 22:17 war das Jäger-Team dem Sieg ganz nahe und machte ihn wenig später perfekt. Die Gastgeber hatten das von Stefan Jäger vorgegebene Ziel, die drei Punkte zu holen, damit erreicht. „Schüttorf hat in den richtigen Momenten konsequent gespielt“, meinte Fabio Bartolone und ergänzte: „Das ist ein anderes Niveau.“

Für den TV Baden geht es jetzt darum, die Niederlage gegen einen der Favoriten auf die Spitzenplätze schnell abzuhaken. Denn am 14. Oktober steht für den Liganeuling eine Begegnung an, die wesentlich wichtiger zu sein scheint. Die Badener empfangen den noch punktlosen Tabellenletzten USC Braunschweig. „Diese Partie ist sicher noch nicht entscheidend. Aber wir wollen da unbedingt unseren ersten Sieg holen. Zudem wollen wir die Braunschweiger in der Tabelle auf jeden Fall hinter uns lassen“, gab Bartolone ein klares Ziel vor.