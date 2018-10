Angeführt von Kapitän Marcel Meyer (links) gelang dem SV Vorwärts Hülsen gegen Riede eine erfolgreiche Wiedergutmachung. (Björn Hake)

Hülsen. Marc Jamieson ist nach Ende des Spiels leicht außer Atem. Dies ist nicht dem geschuldet gewesen, weil der Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Vorwärts Hülsen besonders viel an dem Spiel seiner Mannschaft korrigieren musste. Sondern das ist der Tatsache geschuldet, dass er die Partie aus einer für ihn ungewöhnlichen Position verfolgte. Im Heimspiel gegen den MTV Riede überraschte der 1,90 Meter Hüne mit seinem Einsatz auf dem Feld. Und: Der ehemalige Regionalliga-Spieler vom TSV Havelse, der sein letztes Spiel vor mehr als zwei Jahren absolvierte, durfte sich sogar über ein gelungenes Comeback freuen. Sein Team zwang den MTV Riede mit 3:1 (1:1) in die Knie, leistete damit erfolgreiche Wiedergutmachung für die 0:9-Pleite beim SV Ippensen.

Das Erfolgsrezept hierfür war unter anderem die Maßnahme von Jamieson, auf Erfahrung zu bauen. Seine Hereinnahme, die Nominierung von Jens Baltrusch und Zekirja Paloshi taten dem SVV-Spiel gut. Danach sah es zwar zunächst nicht aus, verursachte der 42 Jahre alte Baltrusch mit seinem Foul an Jens Maass einen Elfmeter, den Marcel Grashoff zur Führung für Riede eiskalt verwandelte (23.). Insgesamt blieb es jedoch eine der wenigen nennenswerten Szenen, die der Gast kreierte. Das ist natürlich auch der Verdienst vom Routinier in der Abwehr gewesen. „Er kann ein Spiel lesen, besitzt eine gewisse Präsenz“, beschrieb Jamieson.

Vor allem in der aktuellen Situation konnte ihn der SVV-Trainer sehr gut gebrauchen. Nach der Schlappe in Ippensen, die in Hülsen noch während der Begegnung am Sonntag ein großes Thema darstellte, bedurfte es entscheidende Veränderungen. Diese traf Jamieson kurzfristig, nachdem in der Woche selbst erst einmal die Aufklärungsarbeit im Vordergrund stand. Auch sein Einsatz stand nicht lange vor dem Anpfiff gegen Riede fest. „Es war wichtig, Sicherheit zu haben und nicht nur eine eigene Entscheidung“, bekundete der Coach, der sich wegen der schwierigen Lage gegen Dennis Richter, dem Keeper der zweiten Mannschaft entschied. Und er gehörte auch zu einem wichtigen Eckpfeiler am Sonntag. Seine Strafraumbeherrschung machte sich positiv bemerkbar. „Das ist wie Fahrradfahren. Das verlernt man nicht“, meinte Jamieson.

Außerdem baute der Trainer auch wieder auf die Dreierkette, die gegen Riede auch einen ziemlich stabilen Eindruck machte. Der Verbund, bestehend aus Manuel Schulz, Baltrusch und Lukas Scheibe kochte die MTV-Offensive weitestgehend ab. Das merkte auch Riedes Trainer Stephan Hotzan negativ an. Er zeigte sich über den Auftritt seiner Mannschaft sowieso verärgert: „Das war eine bodenlose Frechheit. Wir führen Larifari-Zweikämpfe, laufen zu lange mit dem Ball und setzen nicht das um, was wir besprochen haben.“

Natürlich haderte er auch mit der Entstehung der Gegentore. Beim 1:1-Ausgleich bemängelte er zu Recht, dass Paloshi zu viel Raum hatte, den Abschluss entsprechend erfolgreich setzen konnte (42.). Ob des zweiten Treffers wollte er seinen jungen Torwart Jannik Schumacher nicht kritisieren. Dieser vertändelte die Kugel gegen Dennis Neumann, der daraufhin zum 2:1 (67.) einschob: Doch Hotzan schützte ihn: „Das ist nunmal so. Er hat in dieser Saison bisher gut gehalten. Daraus wird er lernen.“ Neumann war es dann auch, der noch das 3:1 obendrauf legte (87.). Unter Berücksichtigung der Negativerlebnisse und den weiteren Rückschlägen wie der Verletzung von Gianluca Müller während des Spiels imponierte der Auftritt vom SVV schon sehr. Mit großem Herz und viel Leidenschaft arbeitete sich Hülsen stark ins Spiel hinein und fuhr einen vollkommen verdienten Sieg ein. „Wir haben uns gut reingekämpft. Das deutete sich aber schon in der Woche an, die war zu gut“, bilanzierte Jamieson.