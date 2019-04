Neun Sottrumer Tore gingen auf das Konto von Nicolas Karnick. (Björn Hake)

Schwanewede. Vor eigenem Anhang hatten die Handballer des TV Sottrum zuletzt den einen oder anderen Punkt eingefahren – auswärts steht beim Landesliga-Schlusslicht von der Wieste aber weiterhin die null. Bei der HSG Schwanewede/Neuenkirchen II musste sich die Mannschaft von Trainer Rolf Karnick nach einer guten ersten Halbzeit am Sonnabend mit 25:31 (15:15) geschlagen geben. Bis zum 18:18 (36.) – Benjamin Schnäpp hatte für die Gäste per Siebenmeter getroffen – durfte der TV Sottrum im Landkreis Osterholz auf etwas Zählbares hoffen. Dann schlug das Pendel nach einem 5:1-Lauf der HSG zugunsten der Gastgeber aus. Spätestens beim 31:24 in der 57. Minute war die die zehnte Pleite der Sottrumer in der Fremde besiegelt.

Ihre stärkste Phase hatten die Gäste Mitte der ersten Halbzeit. Zwischen Minute 17 und 20 machten Felix Lückert und Nicolas Karnick mit jeweils zwei Treffern aus einem 7:8-Rückstand eine 11:8-Führung. Beim Seitenwechsel hatte sich Schwanewedes Zweitvertretung dann aber wieder herangekämpft. Auch in Halbzeit zwei war es bis zum 18:18 ein offenes Match. Der TV Sottrum hatte in Nicolas Karnick (neun Tore) und Felix Lückert (6) seine stärksten Schützen. Für die HSG Schwanewede/Neuenkirchen II erzielten der zukünftige Neerstedter Niko Ahrens sowie Marc Blum die meisten Treffer. Blum, der etatmäßig für die erste Mannschaft der HSG in der Verbandsliga aufläuft, brachte es auch sechs Tore sieben Mal war Ahrens erfolgreich.