Timo Schöning schoss in der Vorwoche vier Tore für den TSV Etelsen, mit der die Schlossparkkicker aktuell die Tabelle der Bezirksliga anführen. (Björn Hake)

Etelsen. 90 Minuten haben Timo Schöning gereicht. Sie haben ihm gereicht, um sich ziemlich weit nach vorne zu schießen – und zwar in der Torschützenliste der Fußball-Bezirksliga. Viel wichtiger ist dem Stürmer jedoch eine andere Statistik. Denn mit dem TSV Etelsen steht Schöning seit dem vergangenen Wochenende an der Tabellenspitze. Diese wollen Schöning und Co. am liebsten bis zum Ende der Saison verteidigen. Auch der Offensivspieler trägt das große Ziel des Vereins längst in sich: Timo Schöning will mit den Schlossparkkickern unbedingt in die Landesliga zurückkehren.

Dass die Etelser nun die Führung innehaben, liegt auch zum großen Teil an Timo Schöning. Beim 5:0-Auswärtssieg des TSV Etelsen gegen den Aufsteiger FC Hansa Schwanewede avancierte er zum Mann des Tages. Von den fünf Treffern der Gäste erzielte Schöning vier. Für den Angreifer war es eine Premiere. „Denn einen Viererpack hatte ich vorher noch nie erzielt“, sagt der 22-Jährige. Die vier Tore, die er in Schwanewede markierte, waren zudem seine ersten Treffer in der Saison 2019/2020. Mit seinen vier Treffern teilt er sich aktuell mit Riedes Lennart Schröder Platz zwei der Torjägerliste. Ganz oben steht nach drei Spieltag Marcel Meyer (6Tore/TuSG Ritterhude).

Schöning verpasst es aber auch nicht hervorzuheben, dass ihm der Viererpack in Schwanewede ohne seine Teamkollegen kaum gelungen wäre. „Ich wurde aus allen Mannschaftsteilen toll unterstützt. Das ganze Team war an diesem hohen Sieg beteiligt.“ Im Grunde müsse er das auch sagen, sagt Schöning schmunzelnd: „Aber in diesem Fall stimmt es wirklich.“

Ein 0:0 als warnendes Signal

Nach dem Sieg und dem persönlichen Erfolg sei er „extrem glücklich“ gewesen. Doch auch die Übernahme der Tabellenspitze zauberte dem Angreifer ein Lächeln ins Gesicht. Denn der Aufstieg ist in dieser Saison das große Ziel der Etelser. Das wurde rund um den Schlosspark schon längst ganz offen kommuniziert. Dass der TSV schon jetzt – zu diesem frühen Zeitpunkt – auf Platz eins steht und somit für den Rest der Liga der Gejagte ist, empfindet Schöning nicht als Nachteil: „Denn wir wollen von Anfang an vorneweg marschieren. Wir wollen in die Landesliga zurück. Da haben wir innerhalb der Mannschaft die gleiche Meinung.“

Schöning, der das große Ziel längst verinnerlicht hat, glaubt nicht, dass sich er und seine Teamkollegen damit zu großen Druck machen. Was auch am Trainer liege. Zwar lebe Nils Goerdel das Selbstvertrauen vor, doch genauso sorge der Coach dafür, dass die Mannschaft nicht sofort abhebt, wenn es gut läuft. Zudem habe es gleich zum Start ein richtiges und warnendes Signal gegeben, findet der Torjäger. Er spricht damit das Auftaktspiel beim TV Oyten an, das torlos endete. „Vielleicht kam dieses Unentschieden gleich zum richtigen Zeitpunkt. Vielleicht waren wir nach unseren Erfolgen im Pokal schon ein bisschen überdreht“, findet Schöning. Nach dem Unentschieden feierte Etelsen zwei überzeugende Siege.

Auf dem Weg zum angepeilten Gewinn der Meisterschaft kann nach Ansicht des Stürmers aber auch ein Ereignis aus der Vorsaison helfen – und zwar die 0:6-Schmach gegen den späteren Aufsteiger TSV Ottersberg. Die Wümmekicker begruben einst alle Titelträume des Kreisrivalen. „Dieses Spiel hat uns damals komplett aus der Bahn geworfen“, erinnert sich Schöning nur ungern an diesen Nachmittag im April zurück. „Aber dieses Erlebnis kann uns in dieser Saison in die Karten spielen. Denn solche Fehler wie damals gegen Ottersberg werden wir sicherlich nicht noch einmal machen.

Zur Sache

Etelsen ist vorgewarnt

Bezirksliga Lüneburg 3: Wenn der TSV Etelsen an einem Spiel beteiligt ist, dann sind die Rollen in dieser Saison meist klar verteilt. Der große Aufstiegskandidat gilt als Favorit. Das ist auch in der kommenden Partie der Fall. Im Heimspiel gegen den SV Vorwärts Hülsen wird von den Schlossparkkicker der dritte Saisonsieg – es wäre der dritte in Folge – erwartet. Allerdings ist die Elf von Nils Goerdel vorgewarnt. Denn als die Hülsener in der Vorsaison am Schlosspark zu Gast waren, verpassten sie den Etelsern mitten im Titelrennen einen heftigen Schlag. Das Team von SVV-Coach Marc Jamieson siegte Mitte April mit 2:1. Daher dürfte der Coach des Klubs aus dem Südkreis sein Team auch im kommenden Vergleich nicht als komplett chancenlos gegen den Favoriten ansehen. In dieser Saison wartet Hülsen aber noch auf den ersten Sieg. Aus den drei ersten Partien holte der SVV zwei Punkte.

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Etelsen