Im Trikot der SG Achim/Baden gehörte Dennis Summa stets zu den Leistungsträgern. Auch in Varel spielt er sich in den Vordergrund. (Hake)

Varel/Achim. Im Sommer hat sich Dennis Summa einer neuen sportlichen Herausforderung gestellt. Er hat beim Handball-Oberligisten SG Achim/Baden seine Sachen gepackt, um eine Liga höher zu spielen. Der Rückraumakteur schloss sich der SG VTB/Altjührden an. Mit dem Aufsteiger kämpft Summa in der 3. Liga West gegen den Abstieg. Dennoch steht für ihn – nachdem etwas mehr als die Hälfte aller Saisonspiele absolviert worden sind – fest, dass er seinen Vereinswechsel nicht bereut. Denn Summa ist auf dem Weg, sich zu einem echten Schlüsselspieler bei den Friesländern zu entwickeln.

Bereits zu seiner Zeit bei der SG Achim/Baden zeichnete Dennis Summa ein gesundes Selbstvertrauen aus. Das hat sich keineswegs verändert. Denn er sei beim Drittligisten in die Rolle geschlüpft, die er sich nach seinem Wechsel gewünscht habe. „Ich wollte in Varel eine Führungsrolle. Und die habe ich nun. Für mich läuft es richtig gut“, sagt Dennis Summa, der mittlerweile in Oldenburg wohnt. Und die Zahlen sprechen in der Tat für den Rechtshänder, der in der Jugend unter anderem für den Bundesliga-Nachwuchs des TBV Lemgo spielte. 17 Saisonspiele haben die Vareler hinter sich und Summa kommt derzeit auf 67 Tore. Mit solch einer Ausbeute habe er eigentlich gar nicht gerechnet. „In Varel spiele ich wieder auf der Mitte. Von dieser Position aus kommt man ja eigentlich nicht so oft zum Abschluss. Nun kratze ich in der Torschützenliste aber an den Top 20. Also scheine ich doch ziemlich oft zu werfen“, sagt Summa mit einem Augenzwinkern. In der mannschaftsinternen Torschützenliste liegt Summa auf Rang zwei. Öfter hat lediglich Lukas Kalafut (84 Tore) getroffen.

Bei der SG Achim/Baden gehörte Summa ebenfalls zu den auffälligsten Akteuren: Zur Saison 2014/2015 – damals war die SG in die 3. Liga aufgestiegen – kam er an die Weser. Die Achimer stiegen direkt wieder in die Oberliga ab. Viele Spieler verließen den Klub. Dennis Summa blieb aber noch drei weitere Spielzeiten und schlug immer wieder Angebote anderer Vereine aus. Seine letzte Saison bei der SG war für ihn persönlich jedoch eine verlorene. Aufgrund einer hartnäckigen Schulterverletzung fiel er fast die gesamte Spielzeit aus. Seine Teamkollegen konnten sich somit schon einmal daran gewöhnen, ohne einen ihrer Leistungsträger auszukommen.

Im vergangenen Sommer widerstand der 23-jährige Summa dem Ruf der 3. Liga dann nicht mehr. Und er hat bei seinem neuen Klub zu seiner alten Leistungsstärke zurückgefunden. Derzeit steht Summa mit der SG VTB/Altjührden allerdings auf einem Abstiegsplatz. „Alles schlecht war bei uns jedoch nicht. Vier oder fünf Spiele haben wir nur sehr knapp verloren“, erzählt der Rückraumspieler. Weil die Resultate lange Zeit nicht stimmten, wurde in Varel bereits der Trainer ausgetauscht. Ende November trennte sich der Verein von Ivo Warnecke. Seit Januar steht Christian Schmalz auf der Kommandobrücke.

Nach der Trennung von Warnecke stimmten die Ergebnisse bei den Friesländern: Aus den drei letzten Spielen des Jahres 2018 holte die SG einen Sieg und zwei Unentschieden. Besonders die beiden jüngsten Partien dürften Summa und Co. Mut machen. Denn dem Remis gegen den Leichlinger TV, immerhin Tabellendritter, ließ Varel einen Heimsieg gegen die SGSH Dragons folgen. Das Team aus Schalksmühle verbringt die Winterpause auf Platz zwei. „Die letzten Spiele haben uns natürlich die Hinrunde gerettet“, sagt Summa, der an den Erfolgen großen Anteil hatte.

Und vor allem hat das Team Selbstvertrauen getankt. Summa: „Wir werden nicht absteigen. Da bin ich mir sicher. Auch unsere Fans haben Anteil an unserem Aufschwung.“ Und ein wenig geht sein Blick schon auf die kommende Saison. „Wenn wir drinbleiben, Aurich aufsteigt und Wilhemshaven absteigt, hätten wir tolle Derbys.“