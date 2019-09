Gerd Meyer (Björn Hake)

Landkreis Verden/Sottrum. Gemischte Gefühle bei den zwei Handball-Landesklassenteams aus dem Kreis Verden. Während Daverdens Verbandsliga-Reserve einen Heimsieg feierte, unterlag die SG Achim/Baden III bei der SG Arbergen-Mahndorf II. Unterdessen ist der TV Sottrum mit einer Niederlage vom Gastspiel beim ATSV Habenhausen III zurückgekehrt.

TSV Daverden II - SG Buntentor/Neustadt 26:25 (12:14): Dank einer Aufholjagd in den letzten zehn Minuten rissen die Daverdener das Ruder noch erfolgreich herum. TSV-Trainer Gerd Meyer machte dabei eine Schlüsselszene aus. „Knackpunkt war der Ausgleich zum 24:24 vier Minuten vor Schluss. Dadurch hatten wir zum ersten Mal in der zweiten Halbzeit ein Unentschieden erreicht, danach ging ein Ruck durch die Mannschaft.“ Das wichtige Tor steuerte Lennat Fettin bei. Den erneuten Rückstand durch Jan Schnirring (57.) egalisierte dann Benjamin Degener, Jonah Klimach markierte 49 Sekunden vor Schluss das Siegtor. „Wir sind froh, die Punkte doch noch ergattert zu haben. Das Spiel wog hin und her. Im Großen und Ganzen trafen zwei Teams mit einem ähnlichen Leistungsstand aufeinander“, analysierte Meyer, der eine positive Entwicklung erkennt. „So langsam finden wir uns.“ Ein Prozess, den er nun in der knapp fünfwöchigen Pause verstärken will.

SG Arbergen-Mahndorf II - SG Achim/Baden III 27:24 (14:13): Die dritte Mannschaft der SG Achim/Baden musste sich verdient geschlagen geben. „Ich hatte das Gefühl, bei Arbergen sah das flüssiger aus. Am Sieg gibt es deshalb auch nichts zu deuteln“, berichtete Ralf Wesemann, Betreuer der Gäste. Hierbei machte er die Ursachen für die Pleite schnell aus. „Es hat an der Chancenverwertung gelegen. Zwar hat der Torwart auch gut gegen uns gehalten, man hätte aber auch cleverer abschließen können. Zudem hatten wir zu einfache Ballverluste“, meinte Wesemann, der das mit der schwachen Trainingsbeteiligung erklärte.

ATSV Habenhausen III - TV Sottrum 29:21 (15:6): Nach dem Abstieg aus der Landesliga wollten die Handballer des TV Sottrum mit nahezu unveränderter Aufstellung unter ihrem neuen Trainer Götz Siegmeyer in der Landesklasse eine gute Rolle spielen. Nach drei Spielen ist die Realität eine andere, aktuell findet sich die Sieben von der Wieste ohne etwas Zählbares am Ende der Tabelle wieder. Hatte Siegmeyer in den ersten beiden Partien die schwache Deckungsarbeit seiner Mannschaft moniert, so taten sich die Sottrumer nun in Bremen im Angriff schwer. Einen einzigen Treffer brachten die Gäste im ersten Viertel der Partie zustande. Diesen erzielte Jonas Stelling in der elften Minuten zum Zwischenstand von 6:1 aus Sicht der Gastgeber. In der Folge zog der ATSV bis auf 13:3 (22.) davon. Damit war die Begegnung bereits vor der Pause entschieden. Nach dem Wechsel pendelte sich der Vorsprung des ATSV Habenhausen III bei zehn Toren ein.

Bester Torschütze bei den Gästen war der siebenmal erfolgreiche Benjamin Nijland. Desolat war bei den Gästen die Quote bei den Siebenmetern. Bei drei Versuchen gelang dem TV Sottrum kein einziger Treffer: Dorian Müller, Nijland und Nicolas Karnick scheiterten.