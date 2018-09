Die Nummer vier bejubeln, das war gegen Achim die größte Beschäftigung der Etelser. Sie gehört Robert Littmann. (Hake)

Achim. Den Ball richtig platzieren, den Rasen neben ihm, da wo das Standbein hinkommt, überprüfen, die Mauer und die Mitspieler beobachten, tief durchatmen und dann Schuss beziehungsweise Flanke. Der Ablauf eines Freistoßes ist umfangreich, er will geübt und verinnerlicht werden. Die Bezirksliga-Fußballer vom TSV Etelsen haben im Spiel beim 1. FC Rot-Weiß Achim bewiesen, dass sie das haben. Die Gastgeber kamen mit einem bitteren 1:7 unter die Räder. Bereits zur Pause war die Begegnung mit dem Spielstand von 5:1 – fünf Tore davon fielen nach Standards – für die Schlossparkkicker entschieden. Das Problem der Achimer: Sie stellten sich teils dilettantisch bei den gegnerischen Standards an.

Im Vorfeld sagte Achims Coach Andreas Taubhorn unserer Zeitung, dass seine Mannschaft dem großen Meisterschaftsfavoriten das Leben zur Hölle machen wolle. Diesen Artikel mit der gleichlautenden Überschrift druckte sich Gerd Buttgereit aus und hängte ihm am Sonntag in die Kabine. "Ich habe meiner Mannschaft gesagt, dass wir darauf eine sportliche Antwort geben wollen. Und das hat sie eindrucksvoll getan", erzählte der sichtlich stolze Coach.

Diese Antwort gaben die Schlossparkkicker den Rot-Weißen von der ersten Minute an. Der Grund: Gerd Buttgereit hatte zwei Schwächen bei dem Aufsteiger ausgemacht. "Das waren a) die Standards und b) dass sie keine Luft bekommen sollten." Und genau so, wie es sich der Etelser Trainer wünschte, spielte es sich auf dem Feld auch ab. Etelsen präsentierte immer wieder eine neue Idee, den Ball in die Offensive zu tragen. Zudem waren sie passsicherer und gedankenschneller. Die Arbeit gegen den Ball bei Verlust dessen funktionierte perfekt. Für die Achimer ging das alles zu schnell. Hatten sie sich mal den Ball erobert, waren sie ihn flugs wieder los.

Das 1:0 für die Gäste war demnach die logische Folge. Doch aus dem Spiel heraus sollte es den Schlossparkkickern zunächst nicht gelingen. Ein scharf getretener Standard landete am Fünfer bei Bastian Reiners, der den Ball über die Linie beförderte (12.). Anschließend erhöhte Etelsen den Druck weiter. Achim drohte zu ersticken. Kurz Luft holen war lediglich bei einem, wie sollte es an diesem Tag auch anders sein, Freistoß von Behcet Kaldirici in Minute 15, der an den Außenpfosten klatschte. Weitaus mehr Chancen besaß aber der Gast zum 2:0. Doch zunächst litt die Etelser Offensive an Ladehemmungen. Entsprechend sagte Nico Meyer in Minute 27: "Das sieht gut aus Jungs, nur das zweite Tor fehlt."

Das zweite Tor des Spiels fiel wenige Sekunden später, doch es war das 1:1. Etelsens Zuordnung bei einem Freistoß hatte die Qualität der Achimer, die sich noch zeigen sollte. Am zweiten Pfosten war Can Teyyar vergessen worden (28.). Kurz schien die Partie zu kippen, was sie eventuell auch wäre, wenn Cedric Dreyer nicht eine Glanzparade ausgepackt hätte. Der TSV-Keeper regierte stark bei einem Freistoß von Aleksandar Nesic (32.).

Doch das war es dann auch schon mit den Achimer Hoffnungen, infolge zerstörte sie Robert Littmann im Verbund mit den Achimern selbst. Zunächst zog Littmann direkt per Freistoß vom Strafraumeck ab und traf. RW-Keeper Sinan Reiter machte dabei keine gute Figur (34.). Ebenso drei Minuten später bei einem weiteren Littmann-Freistoß. Etelsen Nummer vier musste lediglich trocken mit Vollspann aus 16 Metern geradeaus ins Netz schießen. Reiter hatte seine Torwartecke nicht zugemacht.

Achim war nun komplett von der Rolle und Etelsen brachte Abwechslung ins Spiel. Timo Schöning traf ausnahmsweise mal nicht nach Standard zum 4:1 (39.). Dafür wieder Etelsens Nummer vier, Robert Littmann. Bei einer Ecke machte er zwei Schritte zurück, während gleich drei Achimer zwei Schritte vor in den Fünfer machten. Damit rollten sie Littmann den roten Teppich für sein drittes Tor des Tages aus. Pause.

Die zweite Hälfte ist schnell erzählt: Achim gab sich nicht auf, mehr als Halbchancen produzierten sie aber nicht mehr. Etelsen hingegen nahm den Fuß vom Gas und erzielte noch zwei Tore durch Simon Gloger (51.) und Lasse Müffelmann (76.). "Das war heute nicht unser Tag, da gibt's nichts schönzureden. Unser ganzes Verhalten hat gezeigt, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben. Es hieß heute: lernen, lernen, lernen", resümierte ein enttäuschter Andreas Taubhorn. Gerd Buttgereit hielt hingegen lächelnd fest: "Da gibt es keine Diskussion, das war die richtige Antwort."