In Bremen darf seit Sonnabend wieder Tennis gespielt werden. Die Sportler in Niedersachsen müssen sich hingegen noch gedulden. (Björn Hake)

Die kreisverdener Tennisspieler werfen aktuell neidische Blicke auf ihre Nachbarn aus Bremen. Wie schon in vielen anderen Bereichen, ist der vielfach zitierte „Flickenteppich“, der aus diversen politischen Entscheidungen entstanden ist, um eine Facette reicher. Seit dem vergangenen Sonnabend dürfen die Tennisvereine aus Bremen ihre Plätze wieder nutzen, während in Niedersachsen weiterhin die Ampel auf rot steht. Zuletzt hatte sich Niedersachsens Sportminister Boris Pistorius für eine schrittweise Wiederaufnahme des Sportbetriebs ab Anfang Mai ausgesprochen, wenn der Verlauf der Corona-Pandemie sich nicht verschlechtere. Der Trainingsbetrieb im Berufs- und Leistungssport ist bereits seit einigen Wochen in Niedersachsen möglich.

Als „extrem unglücklich“ bezeichnet Horst Schwering, Tennisspieler und Jugendwart des Nindorfer TC den aktuellen Umstand. „Ich glaube auch nicht, dass dieser Zustand noch länger haltbar und den Tennisspielern vermittelbar ist. Es kann eigentlich nur dazu kommen, dass auch in Niedersachsen – wie schon einmal angedacht – ab dem 4. Mai wieder gespielt werden kann.“ In Nindorf bereitet man sich auf genau diese Entscheidung vor, „und damit hängt einiges zusammen. Das wird nicht mit einer Info an die Mitglieder ,Ihr dürft jetzt wieder spielen’ erledigt sein. Die Plätze sind soweit fertig, aber wir warten ab, welches Feinkonzept die Politik uns an die Hand gibt", sagt Schwering.

Zudem wagt er einen Blick nach vorne. "Es wird noch einiges zu regeln sein, wenn ich beispielweise an die Bereitstellung von Desinfektionsmittel denke. Für einige Vereine wird es zudem eine Herausforderung, den Toilettentrakt freizugeben, die Umkleideräume hingegen zu sperren.“ Derzeit stehe eben noch vieles in den Sternen. So nutzt der Jugendwart aktuell die Zeit, um sich schon einmal Gedanken zu machen, wie trotz aller zu erwartenden Auflagen, ein Jugendtraining umsetzbar sein könnte.

Genau mit dieser Thematik beschäftigt sich auch Oliver Mutert intensiv. Der Regionstrainer im Tennisverband Niedersachsen-Bremen geht wie Horst Schwering davon aus, dass auch Niedersachsen die Freigabe der Tennisanlagen ab der kommenden Woche erteilt. „Sicherlich muss man abwarten, was die Politik Mitte der Woche entscheidet. Aber alles andere würde mich schon sehr überraschen“, erklärt Oliver Mutert, den es nicht verwundert, dass die derzeitige Situation schon für Ärger gesorgt hat: „Solch eine Unterscheidung kann doch nur für Unverständnis sorgen. Ähnlich wie es vor einigen Wochen bei den Baumärkten der Fall war, führt so etwas doch zu einem wahren Tennistourismus. Einige Bremer Vereine hätten diese Woche mit einer Vermietung ihrer Plätze für Auswärtige vermutlich richtig Geld machen können.“

Eine andere Rolle

Selbst bei der zu erwartenden Freigabe ab Anfang Mai geht Mutert von einer veränderten Trainerrolle aus: „Die Vorgaben werden da schon sehr deutlich sein. Ein geregeltes Training in Gruppen, wie es vor Corona der Fall war, wird es erstmal noch nicht geben. Auch in Bremen dürfen ja aktuell nur zwei Spieler zusammen auf den Platz. Ich sehe uns Trainer daher eher in der Aufsichtsrolle, also als Hüter und Wächter der neuen Regularien.“ Vorsorglich wurden die Kinder des Regionstraining zu Beginn dieser Woche bereits informiert, auf welche Dinge zukünftig verstärkt zu achten ist: Mindestabstand, regelmäßiges Händewaschen, sofortiges Verlassen der Anlage, Spiel mit markierten Trainingsbällen.

Oliver Mutert rechnet fest damit, dass sich die Arbeit als Trainer fürs Erste grundlegend ändert. (STRANGMANN)

Mit vielen dieser Vorgaben hat Hartmut Schmidt-Klute bereits Erfahrungen gemacht. Der Kapitän der Herren 55-Mannschaft des TC Oyten hat das Glück, in einer Spielgemeinschaft mit dem TV Ost Bremen zu agieren. „Dadurch konnte ich tatsächlich schon am Wochenende in Bremen auf den Platz. Das war schon ein tolles Gefühl, endlich wieder seiner Leidenschaft nachgehen zu können. Aber es hat sich alles schon deutlich geändert: Wir wurden von einem Corona-Beauftragten des Vereins empfangen und auf die Einhaltung der Regeln hingewiesen. Natürlich durften wir nur zu zweit auf den Platz. Die Umkleideräume waren verschlossen und haben selbst drauf geachtet, den Abstand zu wahren“, sagt Schmidt-Klute, der sich ebenfalls sicher ist, „dass es ab dem 4. Mai wieder losgeht. In Oyten sind wir genau darauf vorbereitet. Die Plätze warten seit drei Wochen darauf, endlich bespielt zu werden.“ Der Mannschaftsführer weiß zu berichten, „dass unser Vorstand zurecht etwas missmutig war. In einigen Bundesländern durfte ja sogar schon seit dem 20. April wieder gespielt werden, im direkten Oytener Umkreis – also in Bremen – seit dem Wochenende und hier schaut man noch zu.“

Nicht nur in der Bewertung des Termins zu einer möglichen Freigabe der niedersächsischen Tennisanlagen sowie in der Unterscheidung zwischen den Bundesländern sind sich Schwering, Mutert und Schmidt-Klute einig: Auch die Einschätzung hinsichtlich der Durchführung der Punktspiele fällt identisch aus. „Wenn man aktuell betrachtet, wie sich alles entwickelt, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir Anfang/Mitte Juni mit den Punktspielen beginnen. Viel mehr Luft nach hinten raus haben wir ja auch nicht. Ich befürchte also, dass die Punktspiele und sicher auch noch einige Turniere sowie Meisterschaften abgesagt werden müssen“, meint Mutert und wird in seiner Meinung von Schwering und Schmidt-Klute bestätigt.