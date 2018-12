Jan Fitschen sah in Lilienthal eine Pleite seines Teams. (Björn Hake)

Lilienthal. In der Fußball-Bezirksliga hat der TSV Ottersberg den Anschluss zum Tabellenführer TSV Etelsen erst einmal verloren. Während das Team von Jan Fitschen beim SV Lilienthal/Falkenberg zu keinem Torerfolg kam und die Partie mit 0:3 (0:0) verlor, ließen die Männer vom Schlosspark nichts anbrennen und siegten in Scharmbeckstotel.

Mit sechs Punkten Rückstand auf Etelsen und fünf Zählern auf den Zweiten FC Hambergen stehen die Kicker von der Wümme nun auf dem dritten Tabellenplatz. Verloren ist im Kampf um den Aufstieg freilich noch nichts, aber es wird schwierig für Fitschen und sein Team, an den beiden Rivalen vorbeizuziehen. In Lilienthal ging die erste Hälfte komplett an die Ottersberger. Das starke Mittelfeld der Gäste hatte die Partie im Griff. Die Angriffe rollten nur so in Richtung Tor der Gastgeber. Ein Treffer fiel auch für die Wümme-Elf. Der Schiedsrichter gab das Tor von Lukas Klapp aber nicht, weil er eine Abseitsstellung gesehen hatte.

Kurz nach dem Abseitstor hatte Alexander Garuba im Anschluss eines Eckstoßes das 1:0 für Ottersberg auf dem Fuß. Der von Garuba abgefeuerte Ball verfehlte aber sein Ziel. Unmittelbar vor der Pause verzog der eingewechselte Bastian Falldorf aus Nahdistanz. „Nach der Pause haben wir unseren Faden verloren“, sagte Fitschen. Die Lilienthaler fanden dafür immer besser ins Spiel und gingen durch ein Tor von Nils Koehle in Führung (69.). Koehle erhöhte keine zehn Minuten später auf 2:0 (77.) und entschied damit die Partie. Das 3:0 ging auf das Konto von Jules-Bertrand Bingana (90.). „Durch unsere vielen Fehlpässe nach der Halbzeit spielten wir den Gegner in die Karten, der durch sein kluges Konterspiel letztlich verdient gewann“, sagte Fitschen.