Landesliga Männer: In der Vorsaison hat die HSG Verden-Aller die Punkte bei der HSG Bützfleth/Drochtersen entführt. Man wisse, wie man dort gewinnen kann, hat Sascha Kunze die Partie in guter Erinnerung. Nun steht für den Trainer der Domstädter und seine Mannen erneut die Fahrt an die Unterelbe an. „Das ist ein richtiges Brett. Bützfleth spielt bisher eine gute Saison, wir dürfen uns nicht viele Fehler erlauben“, hat Kunze eine gehörige Portion Respekt im Gepäck. Die Ausfälle von Jannik Rosilius und Keeper Tim Gronowski machen die Aufgabe nicht leichter. „Jannik ist im Spiel gegen Langen umgeknickt und Tim fehlt aus privaten Gründen“, erläutert Kunze. Mit 2:6 Punkten sei man natürlich nicht gut gestartet, beschreibt Kunze die aktuelle Situation. Die Niederlagen gegen Mahndorf und Schiffdorf seien einkalkuliert gewesen, die Niederlage gegen Lange nicht. „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht unten hängenbleiben.“ Bei der Niederlage gegen Langen hatten Juri Wolkow und Leon Thalmann gefehlt – beide sind wieder dabei.

Anpfiff: Sonntag um 17 Uhr in Drochtersen