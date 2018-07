Der Verdener ging zwei Mal an den Start – und zwar über die 5000 und die 1500 Meter. Laut LGKV-Sportwart Helmut Behrmann kam von Wartburg über die kürzere Distanz mit einer Zeit von 4:11,68 Minuten als Sechster im Ziel an. Kaum zehn Minuten später stand das Rennen über die 5000 Meter an. Behrmann: „Als sicherer Sieger kam er auf flotte 15:41,42 Minuten.“ Geronimo von Wartburg startet demnächst in der Heimat: Er hat sich für das Zehn-Kilometer-Rennen beim Verdener Stadtlauf (16. Juni) angemeldet und zählt zum Kreis der Favoriten.