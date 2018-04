Nina Schnaars traf in Oldenburg zwölfmal. (Björn Hake)

Oldenburg. Eine Halbzeit lang hat der TV Oyten II im Auswärtsspiel gegen den VfL Oldenburg III gut mitgehalten. Doch etwas Zählbares nahm der von Jana Kokot trainierte Handball-Oberligist nicht mit nach Hause. Das Team von der Hunte gewann das Spiel am Ende deutlich mit 35:26 (17:16).

„Wie zu erwarten war, sind wir im Grunde auf den VfL Oldenburg II getroffen“, erklärte Kokot, dass die Gastgeberinnen viele Spieler aus dem Drittliga-Team einsetzten. Den Start hatten die Gäste aus Oyten ein wenig verschlafen. Denn als lediglich vier Minuten gespielt waren, standen die „Vampires“ bereits einem Drei-Tore-Rückstand gegenüber – 1:4. An diesem Abstand sollte sich zunächst wenig ändern. Auch in der 13. Minute hatten die Oldenburgerinnen drei Treffer mehr erzielt als die Oytenerinnen (8:5). Die Kokot-Sieben ließ sich allerdings nicht vom Hunte-Team abschütteln: In der 17. Minute besorgte Anna-Lena Kruse den 8:8-Ausgleich.

Aufholjagd folgt auf Aufholjagd

Das Momentum war scheinbar aufseiten der Drittliga-Reserve aus Oyten. Doch eben nur scheinbar: Denn der VfL ließ sich von dem Ausgleich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen und zog wieder auf 14:10 davon. Und so musste die Aufholjagd von Neuem beginnen. Wieder war sie erfolgreich. In der 29. Minute glich Nele Siemers zum 16:16 aus. Die Seiten wurden dann beim Stand von 17:16 für den VfL gewechselt.

Nach Wiederanpfiff hatten die Gäste aber nicht mehr allzu viel entgegenzusetzen. „Es war zwar ein anstrengendes Spiel, aber die Kraft hat nicht gefehlt“, schob Kokot der Vermutung einen Riegel vor, dass bei ihrem Team aufgrund der doppelten Aufholjagd die Luft ausgegangen war. Der VfL Oldenburg III baute seinen Vorsprung aus, bis er in der 52. Minute sieben Tore betrug. Zu diesem Zeitpunkt führten die Gastgeberinnen mit 30:23.

Danach war das Team um Jana Kokot nicht mehr in der Lage, eine weitere Aufholjagd zu starten. Die dritte Mannschaft des VfL Oldenburg hatte alles im Griff und gab die zwei Punkte nicht mehr aus der Hand. Kokot: „Wir müssen trotz der Niederlage die positiven Dinge mitnehmen. Es ist aber schade, dass wir nichts mitnehmen.“