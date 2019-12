Der Einsatz von Philipp Breves ist fraglich. (Björn Hake)

Vor einer schweren Aufgabe steht der FC Verden 04 in seinem letzten Punktspiel des Jahres. Auf eigener Anlage erwartet das Team von Trainer Frank Neubarth den MTV Treubund Lüneburg. Die Gäste reisen als Tabellenführer an. An der Austragung der Partie gibt es keine Zweifel. „Sollten die Wetterverhältnisse den Hubertushain unbespielbar machen, weichen wir auf den Kunstrasenplatz aus“, verrät Verdens zweiter Vorsitzender Henning Breves. Ein großes Fragezeichen steht derzeit hinter dem Einsatz seines Sohnes: „Philipp plagt sich mit einer Grippe rum.“ Bei einem Ausfall des Innenverteidigers wäre Trainer Frank Neubarth nicht zum ersten Mal gezwungen, seine Abwehrkette umzubauen. Da sich der FC Verden 04 II bereits in der Winterpause befindet, steht Hauke Kruse erneut im Kader.

Anpfiff: Sonntag um 14 Uhr in Verden