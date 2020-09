Inga Wedig erlebte in Oldenburg zwei Tage voller Erfolge. Sie nahm mehrere Medaillen mit nach Hause und knackte an der Hunte zudem Rekorde. (Helmut Behrmann)

Diesen Wettkampf wird Inga Wedig so schnell nicht vergessen: Bei der Leichtathletik-Landesmeisterschaft der Jugend (U20/U18) in Oldenburg wurde die LGKV-Werferin aus Verden mit einem Meistertitel, einer Vizemeisterschaft, einem dritten Rang sowie zwei Kreis- und einem Bezirksrekord zu einer der erfolgreichsten Teilnehmerinnen. Kajsa Gerkens als Zweite im Dreisprung der U20 und Hannah Wittboldt-Müller als Sechste im Dreisprung der U18-Jugend rundeten das erfolgreiche Wochenende des Trios der LG Kreis Verden ab.

Am ersten Wettkampftag startete U18-Athletin Inga Wedig zunächst eine Altersklasse höher im Kugelstoßen der U20-Jugend mit der vier Kilogramm schweren Kugel. Gemeldet mit 11,65 Meter aus einem Wettkampf aus dem Vorjahr übertraf sie diese Marke mit jedem ihrer sechs Versuche. Zudem landete das Sportgerät bei fünf Versuchen jenseits der 11,96 Meter. Diese Weite war seit 2011 Kreisrekordweite. Der sechste Versuch von Wedig war mit 12,63 Meter der weiteste, nur 17 Zentimeter fehlten zur Siegerweite. Platz eins ging an die ein Jahr ältere Favoritin Nadine Neigers vom SC Osterbrock, deren zweitbeste Weite bei 12,28 Meter lag. Mit ihrem Ergebnis erfüllte Wedig zudem die Qualifikationsnorm für die Jugend-DM im nächsten Jahr.

Beim Kugelstoßwettbewerb der U18-Jugend mit der Drei-Kilo-Kugel wurde die Verdenerin am zweiten Tag ihrer Favoritenrolle souverän gerecht. Mit jedem ihrer fünf gültigen Versuche, von denen der beste im letzten Durchgang auf 14,52 Meter flog, lag sie mit fast zwei Metern Vorsprung deutlich vor der Konkurrenz der weiteren 15 angetretenen Werferinnen. Mit dieser Weite übertraf sie ihren kürzlich aufgestellten Kreis- und Bezirksrekord um fünf Zentimeter. Zuvor hatte sie sich noch im Diskuswurf versucht und mit der persönlichen Bestweite von 31,16 Meter Platz drei erreicht. Nach Versuch fünf lag die Verdenerin noch in Führung, doch im letzten Durchgang übertrafen sie noch zwei Konkurrentinnen.

Nur zwei weitere Verdener Jugendliche waren in Oldenburg aktiv – beide im Dreisprung. Im Wettkampf der U20-Jugend bestätigte Kajsa Gerkens ihren vor zwei Wochen bei der Bezirksmeisterschaft in Verden aufgestellten Kreisrekord von 11,17 Meter mit nun 11,16 Meter und wurde damit sichere Zweite. In ihrem erst zweiten Dreisprungwettkampf übertraf sie dreimal die Elf-Meter-Marke. Beim besten letzten Versuch kam sie auf 11,16 Meter. Dabei traf sie das Absprungbrett nicht und verpasste damit eine deutlich bessere Weite.

Eine Woche nach dem Gewinn der W15-Landesmeisterschaft trat die Verdenerin Hannah Wittboldt-Müller eine Altersklasse höher zum Wettkampf der U18-Jugend an. Mit Anlaufproblemen im wechselnden Wind kämpfend übertraf sie diesmal die Zehn-Meter-marke nicht und wurde mit 9,78 Meter Sechste.