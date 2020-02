Simon Bodenstab trainiert wieder und kann eventuell am Wochenende spielen. (Björn Hake)

Mit dem jungen Lennat Fettin aus der Reserve sowie Oliver Warnke hat der TSV Daverden in der Vorwoche im Heimspiel gegen den MTV Eyendorf zwei wichtige Punkte geholt. Für die Auswärtspartie bei der HSG Wilhelmshaven II muss Ingo Ehlers nun wieder ohne Linkshänder Fettin und Fußballer Warnke planen.

Dafür könnte Simon Bodenstab erstmals in diesem Jahr für die Grün-Weißen auflaufen. „Simon ist wieder dabei, wir müssen das Abschlusstraining am Freitag abwarten“, will sich der Trainer des TSV vor dem schweren Gang in die Jadestadt nicht in die Karten schauen lassen. „Wilhelmshaven hat zuletzt einige Punkte liegen gelassen. Die haben sich den Aufstieg auf die Fahne geschrieben und dürfen sich keine Ausrutscher mehr erlauben“, rechnet der Coach der Gäste mit einer kniffligen Aufgabe.

Ehlers warnt vor Kreisläufer Thorben Hackstein, Spielertrainer Matej Kozul sowie Haupttorschütze Jonas Koch (122 Treffer). Letzterer fällt mit einem Mittelhandbruch an der linken Hand allerdings noch rund vier Wochen aus.

Anpfiff: Sonnabend um 16 Uhr in Wilhelmshaven