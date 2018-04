Ingo Ehlers kehrt im Sommer auf die Handballbühne zurück. Er trainiert demnächst die Landesliga-Männer des TSV Daverden. (Hans-Henning Hasselberg)

Daverden. Noch vor einigen Jahren haben sie sich mit ihren Teams spannende Duelle geliefert. Und nun wird im Sommer der eine Handballtrainer den Posten des anderen übernehmen: Ingo Ehlers, einst Coach des TSV Morsum, wird Nachfolger von Thomas Panitz, der aktuell den Landesligisten TSV Daverden coacht und nach der Saison 2017/2018 zur SG Arbergen-Mahndorf wechselt (wir berichteten). Die Verpflichtung von Ingo Ehlers hat am Dienstagvormittag Daverdens Handball-Chef Dirk-Oliver Kühl bekannt gegeben.

„Ingo hat seit einigen Jahren nicht mehr als Trainer gearbeitet. Jetzt hat er aber wieder richtig Lust“, sagte Kühl auf Nachfrage unserer Zeitung. „Als der Kontakt zwischen uns zustande gekommen war, ist Ingo sofort Feuer und Flamme für die Aufgabe gewesen.“ Wie der Spartenleiter des TSV Daverden erklärte, habe auch die Mannschaft große Lust darauf, ab den Sommermonaten mit Ingo Ehlers zu arbeiten. Für Dirk-Oliver Kühl steht fest, dass Ehlers genau der richtige Nachfolger für Thomas Panitz ist, der den TSV Daverden nach neun Jahren verlassen wird: „Ingo kennt die Landesliga und er kennt viele Spieler von uns. Zudem ist er altersmäßig von den Spielern nicht ganz so weit entfernt.“

Einen seiner künftigen Akteure kennt Ingo Ehlers noch aus seiner Trainerzeit beim TSV Morsum: Jannis Elfers, der seit Kurzem für Daverden spielberechtigt ist. Der Linkshänder und der Coach feierten mit den Blau-Weißen viele Erfolge. Allerdings erlebte Ingo Ehlers auch Rückschläge mit dem Klub von der linken Weserseite, für den er als Spieler lange Jahre selbst aktiv gewesen war.

Nachdem Ehlers erfolgreich in der Jugend des TSV Morsum gearbeitet hatte, übernahm er zur Saison 2010/2011 die Erste Herren in der Landesliga. Gleich in seiner zweiten Saison schaffte er mit dem Team den Sprung in die Verbandsliga. Im ersten Jahr belegte die Ehlers-Sieben Rang sechs. In der Saison 2013/2014 kämpfte das Team aber vergeblich gegen den Abstieg und musste zurück in die Landesliga. Und auch im Jahr darauf ging es für den TSV Morsum nur um den Klassenerhalt, den die Blau-Weißen schließlich auch schafften. Allerdings verloren sie ihren Trainer. Ingo Ehlers hatte bereits während der Hinrunde 2014/2015 seinen Rücktritt zum Ende der Spielzeit angekündigt.

Und jetzt wird er auf die Handballbühne zurückkehren. Die vergangenen drei Jahre, in denen er nicht als Coach aktiv war, seien auch schön gewesen, meinte Ehlers im Gespräch mit unserer Zeitung. Vor allem die Familie habe im Vordergrund gestanden. „Doch jetzt hat es bei mir wieder gejuckt“, gesteht der 44-jährige Handballcoach. „Wenn ich jetzt nicht wieder anfange, würde es immer schwieriger werden, einen neuen Trainerjob zu übernehmen.“ Daher kam das Angebot von Kühl genau zu richtigen Zeit. „Daverden ist im Landkreis immer noch eine gute Adresse“, findet Ehlers, der in Blender lebt. „Zudem möchte ich mir selbst beweisen, dass ich auch anderswo und nicht nur beim TSV Morsum als Trainer arbeiten kann.“ An sich selbst stelle er für die neue Saison die Erwartung, dass er auf der Bank schnell wieder jenes Feuer und große Engagement entfache, dass ihn schon in Morsum als Coach ausgezeichnet hatte.

Allerdings ist noch offen, in welcher Liga Ehlers den TSV trainieren wird. Denn noch hat die Mannschaft mit ihrem Trainer Thomas Panitz die Chance auf den Aufstieg in die Verbandsliga Nordsee. „In welcher Liga ich die Mannschaft im Sommer übernehme, ist für mich derzeit aber noch zweitrangig. Man muss ja auch sehen, dass die Vorzeichen in der Landes- und Verbandsliga komplett verschieden sind“, sagte Ehlers dazu und versicherte zudem: „Ich drücke der Mannschaft die Daumen, dass es mit dem Aufstieg klappt, weil es für die Spieler ein großer Erfolg wäre.“